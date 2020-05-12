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Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 15:34
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Дмитрий Песков находится в больнице

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ.

При этом сообщается, что он находится в больнице.

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос о его самочувствии.

Напомним, ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подтвердили у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он был первым топ-чиновником Российской Федерации, у кого выявили инфекцию.

Также COVID-19 подтвердили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Отметим, что Российская Федерация вышла на второе место по числу заражений коронавирусом в мире. Всего с начала эпидемии в России подтвердились 232,2 тыс. случаев, только за минувшие сутки зафиксировано 10 899 новых зараженных.

Добавим, что ранее у пресс-секретаря вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса Кэти Миллер подтвердили заражение коронавирусом. Отмечалось, что глава пресс-службы Пенса замужем за одним из главных советников американского президента Стивене Миллере.

Также вирус обнаружили у одного из сотрудников аппарата вице-президента США.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияПесковКоронавирус
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