Россия вышла на второе место по числу больных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В России зафиксировали более 230 тыс. случаев

Коронавирус в России продолжает набирать обороты, по состоянию на 12 мая страна вышла на второе место по числу зараженных в мире. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что всего с начала эпидемии в России подтвердились 232,2 тыс. случаев, только за минувшие сутки зафиксировано 10 899 новых зараженных.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия вышла на второе место по числу случаев заражения. Больше нее зараженных только в Соединенных Штатах Америки, где заразились 1,3 млн человек.

Отметим, Россия обошла Испанию, но Министерство здравоохранения последней еще не обнародовало статистику за 12 мая.

Напомним, вчера в Испании было 343 новых случаев, поэтому динамика в этой стране позволяет говорить о том, что Россия все-таки с 12 мая будет второй по количеству заражений в мире. На сегодня в Испании более 227 тысяч больных.

Сегодня стало известно, что в России произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. В результате инцидента погибли пять человек, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.