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Прес-секретар Путіна заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 15:34
Прес-секретар Путіна заразився коронавірусом
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Дмитро Пєсков перебуває в лікарні

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що заразився коронавірусом. Про це повідомляє російські ЗМІ.

При цьому повідомляється, що він перебуває в лікарні.

"Так, захворів. Лікуюся", - сказав Пєсков на запитання про його самопочуття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зараження коронавірусом підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим з топ-чиновників Російської Федерації, у кого виявили інфекцію.

Також COVID-19 підтвердили у міністра культури РФ Ольги Любимової.

Зазначимо, що Російська Федерація вийшла на друге місце за кількістю заражень коронавірусом у світі. Всього з початку епідемії в Росії підтвердилися 232,2 тис. випадків, тільки за минулу добу зафіксовано 10 899 нових заражених.

Додамо, що раніше у прес-секретаря віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенси Кеті Міллер підтвердили зараження коронавірусом. Зазначалося, що глава прес-служби Пенси заміжня за одним з головних радників американського президента Стівена Міллера.

Також вірус виявили в одного з працівників апарату віце-президента США.

Теги Новини України Російська ФедераціяПєсковКоронавірус
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