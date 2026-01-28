"Для возʼєднання сімей": в Росії захотіли відкрити кордон з Україною

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова запропонувала розглянути питання створення пункту пропуску на кордоні з Україною.

"Це могло б дозволити громадянам РФ, які перебувають на території України, виїхати та воз’єднатися зі своїми близькими", - наголосила вона для ЗМІ.

Москалькова зазначила, що у багатьох росіян закінчився термін дії закордонних паспортів, а оформити нові документи вони не можуть. Через це, за її твердженням, громадяни РФ ніби як позбавлені можливості залишити Україну навіть через треті країни.

"Люди фактично "опинилися в пастці" через відсутність чинних документів", - заявила омбудсмен.