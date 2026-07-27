"Для нас это большая проблема": Зеленский раскрыл детали о дефиците ракет для ПВО

Украине критически не хватает ракет для защиты от массированных атак России баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Sky News .

Президент отметил, что сосредоточен на переговорах с США, президентом Трампом и другими союзниками, чтобы те продолжали поставлять деньги и оружие для защиты Украины и усиливали санкции против России.

По его словам, ПВО остается приоритетом, поскольку Россия все активнее применяет баллистические ракеты по крупным городам - только на прошлой неделе по Киеву за час выпустили 40 таких ракет.

"Нам не хватает ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций против военного производства России – они могут наращивать производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно быстрее", - сказал Зеленский.

По словам президента, из-за конфликта на Ближнем Востоке у Украины теперь не хватает средств противовоздушной обороны.

"Теперь я понимаю корни проблемы. Я понимаю, что отношения между США и странами Ближнего Востока, и понимаю, что Штаты сосредоточены на Ближнем Востоке, но поэтому у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема", - пояснил он.

Зеленский добавил, что пытается решить этот вопрос вместе с европейскими партнерами, американцами и другими странами, назвав это "большим вызовом для Украины".