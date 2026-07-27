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"Для нас это большая проблема": Зеленский раскрыл детали о дефиците ракет для ПВО

07:16 27.07.2026 Пн
2 мин
Ситуацию усугубила еще и война на Ближнем Востоке
aimg Екатерина Коваль
"Для нас это большая проблема": Зеленский раскрыл детали о дефиците ракет для ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украине критически не хватает ракет для защиты от массированных атак России баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Sky News.

Президент отметил, что сосредоточен на переговорах с США, президентом Трампом и другими союзниками, чтобы те продолжали поставлять деньги и оружие для защиты Украины и усиливали санкции против России.

По его словам, ПВО остается приоритетом, поскольку Россия все активнее применяет баллистические ракеты по крупным городам - только на прошлой неделе по Киеву за час выпустили 40 таких ракет.

"Нам не хватает ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций против военного производства России – они могут наращивать производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно быстрее", - сказал Зеленский.

По словам президента, из-за конфликта на Ближнем Востоке у Украины теперь не хватает средств противовоздушной обороны.

"Теперь я понимаю корни проблемы. Я понимаю, что отношения между США и странами Ближнего Востока, и понимаю, что Штаты сосредоточены на Ближнем Востоке, но поэтому у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема", - пояснил он.

Зеленский добавил, что пытается решить этот вопрос вместе с европейскими партнерами, американцами и другими странами, назвав это "большим вызовом для Украины".

Напомним, Украина уже обсуждает с США ускорение поставок ракет для Patriot и запуск совместного производства средств ПВО. В частности Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании производства систем Patriot по американской лицензии.

Кроме того, президент Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба и определил конкретные шаги по ускорению ключевых оборонных инициатив.

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