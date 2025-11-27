"Для борьбы с наркокартелями": США будут использовать базу в Доминиканской Республике

Войска США будут использовать авиабазу и аэропорт Доминиканской Республики в рамках борьбы администрации Трампа с наркокортелями.

Об этом заявили глава Пентагона Пит Хегсет и президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам президента, дозаправка самолетов и логистические задачи будут осуществляться на базе Сан-Исидро и в международном аэропорту Лас-Америкас недалеко от Санто-Доминго.

В то же время Абинадер предупредил, что сделка будет носить "технический, ограниченный и временный характер". Эти действия будут направлены против угрозы, которую представляют наркоторговцы.

"Наша страна столкнулась с реальной угрозой. Эта угроза не признает границ и флагов, она разрушает семьи и десятилетиями использует нашу территорию как часть своих маршрутов", - сказал Абинадер, стоя рядом с Хегсетом в национальном дворце в Санто-Доминго.

Bloomberg отмечает, что Доминиканская Республика, известная своими пляжными курортами, долгое время служила перевалочным пунктом для наркотиков на пути в США и Европу.

Что предшествовало

Как пишет издание, Хегсет отправился в Санто-Доминго в то время, когда администрация Трампа организовывает крупнейшее за десятилетия развертывание сил в регионе для борьбы с предполагаемыми торговцами людьми.

Также это произошло через два дня после того, как США внесли венесуэльский "Картель Солнца" в список иностранных террористических организаций.

Американское правительство утверждает, что группировкой руководят высокопоставленные армейские офицеры, а возглавляет ее сам венесуэльский президент Николас Мадуро. При этом Венесуэла эти обвинения отвергает.

Угроза ударов по Венесуэле

Bloomberg сообщает, что во вторник генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США - посетил Тринидад и Тобаго для проведения встреч на высоком уровне, посвященных проблеме наркоугрозы.

Как известно, Тринидад, расположенный недалеко от побережья Венесуэлы, стал ключевым звеном в наращивании военного присутствия США в регионе, поскольку американские военные корабли пришвартованы в Порт-оф-Спейне.

Кроме того, прибытие крупнейшего в мире авианосца ВМС США "Джеральд Р. Форд" в Карибский бассейн в этом месяце - усилило слухи о возможной подготовке США к нанесению ударов по целям на территории Венесуэлы. Причем эту возможность озвучил лично президент США Дональд Трамп.

Ранее Вашингтон нанес многочисленные удары по предлагаемым судам, перевозящим наркотики. Это произошло в Карибском море и Тихом океане, и на данный момент известно о 80 погибших.

Критики утверждают, что эти удары равносильны внесудебным казням. Трамп в свою очередь защищал удары, утверждая, что цели принадлежат международным преступным организациям, ответственным за гибель сотен тысяч американцев от передозировки наркотиков.

Также лидер США заявлял о планах расширить удары, включив в них наземные объекты. При этом Трамп говорил о намерении поговорить напрямую с Мадуро.