Дизель пробив психологічну позначку: як змінилися ціни на АЗС 17 червня

Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. На низці мереж подешевшали дизель та автогаз, а на окремих - вартість ДП вже опустилася нижче психологічної позначки у 80 гривень за літр.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС 17 червня.
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Після того як США та Іран уклали попередню угоду про розблокування портів в Ормузькій протоці та поновлення перевезень, світові ціни на нафту пішли донизу, що відгукнулося на українських цінниках.
Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував саме такий розвиток подій. За його словами, дизель був найпроблемнішою позицією (у березні він злетів майже на 30 гривень), тому зараз мав найбільший потенціал для падіння.
Сьогодні, 17 червня порівняно із вчорашнім днем, преміальні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) скинули на звичайному дизелі та ДП підвищеної якості по 1 гривні на літрі. Автогаз у більшості мереж подешевшав на 1 гривню, а в "Укрнафти" - на 50 копійок.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 17 червня (інфографіка РБК-Україна)
Крім того, державна мережа першою опустила ціну на звичайне дизельне пальне нижче психологічної позначки - до 79,90 грн/л. Бензини А-95 наразі стабільні в ціні й утримують позиції від 73,90 до 78,90 грн/л (преміальні марки - до 82,90 грн/л).
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