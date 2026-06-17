Дизель пробив психологічну позначку: як змінилися ціни на АЗС 17 червня

Головне: Дизель : подешевшав на 1,00 грн. "Укрнафта" пробила психологічну позначку й опустила ціну до 79,90 грн/л.

: подешевшав на 1,00 грн. "Укрнафта" пробила психологічну позначку й опустила ціну до 79,90 грн/л. Бензин : звичайний А-95 тримається на рівні 78,90 грн/л (в "Укрнафті" - 73,90 грн/л).

: звичайний А-95 тримається на рівні 78,90 грн/л (в "Укрнафті" - 73,90 грн/л). Газ: подешевшав на 0,50-1,00 грн. На OKKO та WOG ціна впала до 44,90 грн/л, в "Укрнафті" - до 42,90 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

Після того як США та Іран уклали попередню угоду про розблокування портів в Ормузькій протоці та поновлення перевезень, світові ціни на нафту пішли донизу, що відгукнулося на українських цінниках.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував саме такий розвиток подій. За його словами, дизель був найпроблемнішою позицією (у березні він злетів майже на 30 гривень), тому зараз мав найбільший потенціал для падіння.

Сьогодні, 17 червня порівняно із вчорашнім днем, преміальні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) скинули на звичайному дизелі та ДП підвищеної якості по 1 гривні на літрі. Автогаз у більшості мереж подешевшав на 1 гривню, а в "Укрнафти" - на 50 копійок.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 17 червня (інфографіка РБК-Україна)

Крім того, державна мережа першою опустила ціну на звичайне дизельне пальне нижче психологічної позначки - до 79,90 грн/л. Бензини А-95 наразі стабільні в ціні й утримують позиції від 73,90 до 78,90 грн/л (преміальні марки - до 82,90 грн/л).

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Деталізація цін на АЗС 17 червня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 86,90 грн

ДП Євро: 83,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 86,90 грн

ДП Євро-5: 83,90 грн

Газ: 44,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 88,90 грн

ДП NANO: 85,90 грн

Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"