Дизель преодолел психологическую отметку: как изменились цены на АЗС 17 июня

Цены на топливо в Украине продолжают снижаться. В ряде сетей подешевели дизельное топливо и автогаз, а в некоторых - стоимость ДТ уже опустилась ниже психологической отметки в 80 гривен за литр.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС 17 июня.
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После того как США и Иран заключили предварительное соглашение о разблокировании портов в Ормузском проливе и возобновлении перевозок, мировые цены на нефть пошли вниз, что отразилось на украинских ценниках.
Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал именно такое развитие событий. По его словам, дизельное топливо было самой проблемной позицией (в марте его цена взлетела почти на 30 гривен), поэтому сейчас у него был наибольший потенциал для падения.
Сегодня, 17 июня, по сравнению со вчерашним днем, премиальные сети (OKKO, WOG, SOCAR) снизили цены на обычный дизель и дизельное топливо повышенного качества на 1 гривну за литр. Автогаз в большинстве сетей подешевел на 1 гривну, а в "Укрнафте" - на 50 копеек.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 17 июня (инфографика РБК-Украина)
Кроме того, государственная сеть первой снизила цену на обычное дизельное топливо ниже психологической отметки - до 79,90 грн/л. Цены на бензин А-95 пока стабильны и держатся в диапазоне от 73,90 до 78,90 грн/л (премиальные марки - до 82,90 грн/л).
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SOCAR
"Укрнафта"