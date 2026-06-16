Яйця дешевшають, а олія дорожчає: нові ціни в супермаркетах на 16 червня

Поки вартість гречки та молока залишається стабільною, ціни на курячі яйця у деяких супермаркетах помітно пішли на спад, а в сегменті соняшникової олії відбулися точкові коливання.

Скільки у вівторок, 16 червня коштують найпопулярніші продукти та де шукати максимальну економію - у матеріалі РБК-Україна .

Головне: Гречка та молоко: демонструють абсолютну стабільність цінників в усіх чотирьох моніторингових мережах.

демонструють абсолютну стабільність цінників в усіх чотирьох моніторингових мережах. Яйця: суттєво подешевшали в АТБ та "Сільпо", натомість в "Ашані" та Novus вартість залишилася на рівні попереднього дня.

Соняшникова олія: помітно впала в ціні у мережі Novus (мінус майже 2,50 грн), але в "Ашані" зафіксовано мінімальне повернення ціни до п'ятничного рівня.

Хліб: здебільшого утримує позиції, проте в "Сільпо" відбулася зміна асортименту в бік дешевшої соціальної позиції.

Хліб

У сегменті хлібобулочних виробів ситуація з найнижчими цінниками зазнала змін у мережі "Сільпо" через появу іншої бюджетної позиції. В інших супермаркетах вартість зафіксована на рівні понеділка.

"Сільпо": замість бездріжджового хліба "Моноліт" (400 г) за 30,44 грн з'явився упакований хліб Agrola "Народний" вагою 650 г за ціною 12,49 грн.

з'явився упакований хліб Agrola "Народний" вагою 650 г за ціною АТБ: тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) коштує без змін - 23,90 грн.

Novus: нарізаний хліб "Український" (половина, 400 г) від ТМ "Marka Promo" утримує цінник 25,87 грн .

. "Ашан": білий пшеничний нарізаний хліб "Формула Смаку" (350 г) продається за колишньою ціною - 14,50 грн.

Фото: ціни (серед найнижчих) на продукти в супермаркетах станом на 16 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Популярна крупа демонструє стабільність. Ціни за кілограмову упаковку ядриці в усіх супермаркетах дублюють показники 15 червня.

"Сільпо": мінімальна ціна на крупу ядрицю "Ситий двір" становить 36,99 грн/кг.

АТБ: вартість гречки від ТМ "Розумний вибір" утримується на рівні 65,90 грн/кг.

Novus: крупа ТМ "Marka Promo" коштує 65,99 грн/кг.

"Ашан": фірмова швидкорозварювана ядриця Auchan продається по 69,90 грн/кг.

Яйця

Моніторинг цін на курячі яйця категорії С1 (за десяток) продемонстрував помітне зниження вартості у двох великих мережах порівняно з понеділком.

"Ашан": утримує найнижчу цінову планку - 2,70 грн за штуку, відповідно десяток обійдеться у 27,00 грн (без змін).

(без змін). АТБ: зафіксовано зниження ціни - фасовані яйця 1-ї категорії від ТМ "Своя лінія" коштують 50,90 грн за десяток (у понеділок продукція ТМ "Квочка" продавалася по 53,50 грн).

за десяток (у понеділок продукція ТМ "Квочка" продавалася по 53,50 грн). "Сільпо": ціна на яйця ТМ "Пашот" знизилася до 52,49 грн за 10 штук (напередодні вартість становила 54,06 грн).

за 10 штук (напередодні вартість становила 54,06 грн). Novus: продукція ТМ "Marka Promo" реалізується за незмінною ціною - 55,49 грн за десяток.

Молоко

У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока жирністю 2,5-2,6% цінові пропозиції порівняно з 15 червня не змінилися.

АТБ: пачка пастеризованого молока "Щоденний збір" (450 г, 2,5%) коштує 21,30 грн.

"Сільпо": пастеризоване молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) утримує цінник у 21,49 грн.

"Ашан": фірмове молоко Auchan (400 г, 2,6%) вартує 21,90 грн.

Novus: ультрапастеризоване молоко "Наше Молоко" (500 г, 2,5%) пропонується за 34,49 грн.

Соняшникова олія

У сегменті рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) 16 червня зафіксовано різноспрямовану динаміку цінників.