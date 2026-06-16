Яйця дешевшають, а олія дорожчає: нові ціни в супермаркетах на 16 червня
Поки вартість гречки та молока залишається стабільною, ціни на курячі яйця у деяких супермаркетах помітно пішли на спад, а в сегменті соняшникової олії відбулися точкові коливання.
Скільки у вівторок, 16 червня коштують найпопулярніші продукти та де шукати максимальну економію - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Гречка та молоко: демонструють абсолютну стабільність цінників в усіх чотирьох моніторингових мережах.
- Яйця: суттєво подешевшали в АТБ та "Сільпо", натомість в "Ашані" та Novus вартість залишилася на рівні попереднього дня.
- Соняшникова олія: помітно впала в ціні у мережі Novus (мінус майже 2,50 грн), але в "Ашані" зафіксовано мінімальне повернення ціни до п'ятничного рівня.
- Хліб: здебільшого утримує позиції, проте в "Сільпо" відбулася зміна асортименту в бік дешевшої соціальної позиції.
Хліб
У сегменті хлібобулочних виробів ситуація з найнижчими цінниками зазнала змін у мережі "Сільпо" через появу іншої бюджетної позиції. В інших супермаркетах вартість зафіксована на рівні понеділка.
- "Сільпо": замість бездріжджового хліба "Моноліт" (400 г) за 30,44 грн з'явився упакований хліб Agrola "Народний" вагою 650 г за ціною 12,49 грн.
- АТБ: тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) коштує без змін - 23,90 грн.
- Novus: нарізаний хліб "Український" (половина, 400 г) від ТМ "Marka Promo" утримує цінник 25,87 грн.
- "Ашан": білий пшеничний нарізаний хліб "Формула Смаку" (350 г) продається за колишньою ціною - 14,50 грн.
Фото: ціни (серед найнижчих) на продукти в супермаркетах станом на 16 червня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Популярна крупа демонструє стабільність. Ціни за кілограмову упаковку ядриці в усіх супермаркетах дублюють показники 15 червня.
- "Сільпо": мінімальна ціна на крупу ядрицю "Ситий двір" становить 36,99 грн/кг.
- АТБ: вартість гречки від ТМ "Розумний вибір" утримується на рівні 65,90 грн/кг.
- Novus: крупа ТМ "Marka Promo" коштує 65,99 грн/кг.
- "Ашан": фірмова швидкорозварювана ядриця Auchan продається по 69,90 грн/кг.
Яйця
Моніторинг цін на курячі яйця категорії С1 (за десяток) продемонстрував помітне зниження вартості у двох великих мережах порівняно з понеділком.
- "Ашан": утримує найнижчу цінову планку - 2,70 грн за штуку, відповідно десяток обійдеться у 27,00 грн (без змін).
- АТБ: зафіксовано зниження ціни - фасовані яйця 1-ї категорії від ТМ "Своя лінія" коштують 50,90 грн за десяток (у понеділок продукція ТМ "Квочка" продавалася по 53,50 грн).
- "Сільпо": ціна на яйця ТМ "Пашот" знизилася до 52,49 грн за 10 штук (напередодні вартість становила 54,06 грн).
- Novus: продукція ТМ "Marka Promo" реалізується за незмінною ціною - 55,49 грн за десяток.
Молоко
У категорії пастеризованого та ультрапастеризованого молока жирністю 2,5-2,6% цінові пропозиції порівняно з 15 червня не змінилися.
- АТБ: пачка пастеризованого молока "Щоденний збір" (450 г, 2,5%) коштує 21,30 грн.
- "Сільпо": пастеризоване молоко "Повна Чаша" (450 г, 2,6%) утримує цінник у 21,49 грн.
- "Ашан": фірмове молоко Auchan (400 г, 2,6%) вартує 21,90 грн.
- Novus: ультрапастеризоване молоко "Наше Молоко" (500 г, 2,5%) пропонується за 34,49 грн.
Соняшникова олія
У сегменті рафінованої соняшникової олії об'ємом 0,5 л (500 мл) 16 червня зафіксовано різноспрямовану динаміку цінників.
- "Ашан": власна марка Auchan повернулася до ціни 48,00 грн (у понеділок позиція коштувала 47,80 грн).
- АТБ: олія "Своя лінія" демонструє стабільність - 53,13 грн.
- "Сільпо": продукція ТМ "Премія" продається за незмінною ціною - 53,99 грн.
- Novus: зафіксовано суттєве зниження вартості - олія "Олейна Пресова" впала в ціні до 62,99 грн (напередодні її вартість становила 65,41 грн).