Дизель підбирається до 81 грн: які ціни на АЗС 11 березня та де дешевше

Головне: Що змінилося: Найсуттєвіше - ціна на дизельне пальне зросла на SOCAR на 2 грн.

Найсуттєвіше - ціна на дизельне пальне зросла на SOCAR на 2 грн. Найдорожчі позиції : Преміальний дизель та "сотий" бензин тепер місцями на однаковій позначці - 80,99 грн/л.

: Преміальний дизель та "сотий" бензин тепер місцями на однаковій позначці - 80,99 грн/л. Найдешевші варіанти : "Укрнафта" продовжує пропонувати найнижчі ціни (А-95 по 68,99 грн, ДП по 69,99 грн).

: "Укрнафта" продовжує пропонувати найнижчі ціни (А-95 по 68,99 грн, ДП по 69,99 грн). Подорожчання автогазу: WOG підняв ціну на 1 грн (нова - 42,98 грн).

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)

Огляд цін

Мережа SOCAR оновила вартість дизельного пального. Порівняно з 10 березня, ціни на ДП сьогодні зросли на 2 гривні і становлять 80,99 грн/л (преміальний) та 77,99 грн/л відповідно.

На станціях WOG зафіксовано зростання ціни на автогаз на 1 гривню. Актуальна ціна 42,98 грн.

Ціни на ОККО залишилися стабільними на рівні попереднього дня:

В "Укрнафті" також без змін. Крім того, держмережа зберігає найнижчі ціни на пальне серед представлених гравців ринку.

Загалом найдорожчим залишається преміальне ДП та бензин марки "100" (80,99 грн/л), а найбільш доступний А-95 пропонує "Укрнафта" по 68,99 грн.

Деталізація цін на 11 березня

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Євро - 70,99 грн

ДП Pulls - 78,99 грн

ДП Євро - 75,99 грн

Газ - 41,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Євро - 70,99 грн

ДП Євро-5 - 75,99 грн

ДП Mustang - 78,99 грн

Газ - 42,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДП NANO Extro - 80,99 грн

ДП NANO - 77,99 грн

Газ - 41,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДП (Energy) - 73,99 грн

ДП - 69,99 грн

Газ - 40,99 грн

Подорожчання пального в Україні

На світовому енергоринку, через операцію США та Ізраїлю проти Ірану, спостерігається значна нестабільність. У понеділок ціна на нафту марки Brent піднялася вище 100 доларів за барель - це був найвищий рівень із середини 2022 року.

Вже у вівторок котирування почали знижуватися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена". Наразі нафта Brent торгується на лондонській біржі ICE по близько 87,5 долара за барель.

Водночас експерти наголошують, що навіть після падіння приблизно на 20% нафта все одно залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Загальне зростання цін становить близько 20%.

На тлі цієї ситуації та підвищеного попиту серед водіїв минулого тижня в Україні почали зростати ціни на пальне на АЗС. Ще 5 березня Антимонопольний комітет України дав учасникам ринку три дні, щоб пояснити причини суттєвого подорожчання. Через ситуацію на паливному ринку до Верховної Ради України сьогодні викликали голову АМКУ Павла Кириленка.