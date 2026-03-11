Дизель підбирається до 81 грн: які ціни на АЗС 11 березня та де дешевше

Дизель і автогаз подорожчали в окремих мережах українських АЗС. Водночас у частини операторів ціни залишилися стабільними.
Скільки коштує пальне станом на 11 березня та де найвигідніше заправитися - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)
Мережа SOCAR оновила вартість дизельного пального. Порівняно з 10 березня, ціни на ДП сьогодні зросли на 2 гривні і становлять 80,99 грн/л (преміальний) та 77,99 грн/л відповідно.
На станціях WOG зафіксовано зростання ціни на автогаз на 1 гривню. Актуальна ціна 42,98 грн.
Ціни на ОККО залишилися стабільними на рівні попереднього дня:
В "Укрнафті" також без змін. Крім того, держмережа зберігає найнижчі ціни на пальне серед представлених гравців ринку.
Загалом найдорожчим залишається преміальне ДП та бензин марки "100" (80,99 грн/л), а найбільш доступний А-95 пропонує "Укрнафта" по 68,99 грн.
ОККО:
WOG:
SOCAR:
"Укрнафта":
На світовому енергоринку, через операцію США та Ізраїлю проти Ірану, спостерігається значна нестабільність. У понеділок ціна на нафту марки Brent піднялася вище 100 доларів за барель - це був найвищий рівень із середини 2022 року.
Вже у вівторок котирування почали знижуватися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена". Наразі нафта Brent торгується на лондонській біржі ICE по близько 87,5 долара за барель.
Водночас експерти наголошують, що навіть після падіння приблизно на 20% нафта все одно залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Загальне зростання цін становить близько 20%.
На тлі цієї ситуації та підвищеного попиту серед водіїв минулого тижня в Україні почали зростати ціни на пальне на АЗС. Ще 5 березня Антимонопольний комітет України дав учасникам ринку три дні, щоб пояснити причини суттєвого подорожчання. Через ситуацію на паливному ринку до Верховної Ради України сьогодні викликали голову АМКУ Павла Кириленка.