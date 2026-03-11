Дизель подбирается к 81 грн: какие цены на АЗС 11 марта и где дешевле

Дизель и автогаз подорожали в отдельных сетях украинских АЗС. В то же время у части операторов цены остались стабильными.
Сколько стоит топливо по состоянию на 11 марта и где выгоднее всего заправиться - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 марта (инфографика РБК-Украина)
Сеть SOCAR обновила стоимость дизельного топлива. По сравнению с 10 марта, цены на ДТ сегодня выросли на 2 гривны и составляют 80,99 грн/л (премиальный) и 77,99 грн/л соответственно.
На станциях WOG зафиксирован рост цены на автогаз на 1 гривну. Актуальная цена 42,98 грн.
Цены на ОККО остались стабильными на уровне предыдущего дня:
В "Укрнафте" также без изменений. Кроме того, госсеть сохраняет самые низкие цены на топливо среди представленных игроков рынка.
В целом самым дорогим остается премиальное ДТ и бензин марки "100" (80,99 грн/л), а наиболее доступный А-95 предлагает "Укрнафта" по 68,99 грн.
ОККО:
WOG:
SOCAR:
"Укрнафта":
На мировом энергорынке, из-за операции США и Израиля против Ирана, наблюдается значительная нестабильность. В понедельник цена на нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель - это был самый высокий уровень с середины 2022 года.
Уже во вторник котировки начали снижаться после заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном "практически завершена". Сейчас нефть Brent торгуется на лондонской бирже ICE по около 87,5 доллара за баррель.
В то же время эксперты отмечают, что даже после падения примерно на 20% нефть все равно остается дороже, чем до начала кризиса на Ближнем Востоке. Общий рост цен составляет около 20%.
На фоне этой ситуации и повышенного спроса среди водителей на прошлой неделе в Украине начали расти цены на топливо на АЗС. Еще 5 марта Антимонопольный комитет Украины дал участникам рынка три дня, чтобы объяснить причины существенного подорожания. Из-за ситуации на топливном рынке в Верховную Раду Украины сегодня вызвали главу АМКУ Павла Кириленко.