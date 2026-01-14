ua en ru
Действуют экстренные отключения: в КГГА объяснили, где в Киеве ситуация со светом самая сложная

Среда 14 января 2026 13:30
UA EN RU
Действуют экстренные отключения: в КГГА объяснили, где в Киеве ситуация со светом самая сложная Восстановление электроснабжения после вражеских обстрелов требует значительного времени (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сейчас в Киеве действуют экстренные или аварийные отключения электроэнергии. При этом на одном берегу столицы ситуация со светом сложнее, чем на другом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию и.о. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, обнародованную во время брифинга.

Повреждение энергетической инфраструктуры Киева

"Сегодня мы можем говорить... о последних днях - о наиболее массированной атаке на энергетическую инфраструктуру города Киева", - поделился эксперт.

Он признал, что столица при этом получила "достаточно серьезные повреждения".

"Мы это почувствовали. В результате мы вынуждены были идти на беспрецедентные меры... Вследствие повреждения энергетических объектов было принято решение об остановке системы отопления в 6000 тысячах домов", - напомнил Пантелеев.

Однако поскольку вражеские обстрелы продолжаются, "риски продолжают существовать".

"То есть в целом ситуация является, на наш взгляд, тяжелой. Тем не менее, благодаря самоотверженному труду энергетиков, коммунальщиков, всех причастных к круглосуточной работе по ликвидации чрезвычайных ситуаций в экстремальных режимах, мы имеем сегодня ситуацию в Киеве, которую можем называть относительно контролируемой", - рассказал чиновник.

Он отметил также, что "дополнительно сейчас проводится ряд мероприятий по резервированию - по резервному питанию".

"Ведь город Киев с точки зрения электропотребления является крупнейшим в Украине", - объяснил представитель КГГА.

Где в столице ситуация со светом самая сложная

"Об электроснабжении - сейчас действуют экстренные графики отключений, или аварийные отключения. То есть мы не работаем сейчас в графиках почасовых отключений", - напомнил Пантелеев.

Согласно его информации, "пока что таких перспектив нет".

"Больше страдает левый берег (Киева, - Ред.) объективно", - сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА.

Он добавил, что, "соответственно, проводятся работы сейчас на поврежденных объектах".

"На каждом объекте - круглосуточный режим такой работы. Но оборудование, о котором мы говорим, не просто трубопровод или какая-то строительная конструкция... Энергетические объекты намного сложнее... Восстановление требует значительного срока", - рассказал чиновник.

Он добавил, что дать какой-либо "обнадеживающий прогноз", или указать "конкретные сроки" улучшения ситуации пока нельзя.

"Учитывая еще и погодные условия. Учитывая то, что сейчас увеличена нагрузка на энергосистему, в ближайшее время будем с вами жить в таких вот непростых условиях", - признал Пантелеев.

Он отметил, что на правом берегу Киева ситуацию с электроснабжением по состоянию на сейчас "немного стабилизировали".

"Поэтому можем говорить, что все же левый берег находится в худшем состоянии, чем правый. С точки зрения электроснабжения. На то есть объективные причины", - сообщил представитель КГГА.

В завершение он отметил: "относительно критической инфраструктуры - она запитана".

Напомним, во вторник, 13 января, в связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта.

На отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Между тем жителей и гостей Киевской области предупредили, что в условиях отсутствия электроэнергии сигналы о начале и завершении воздушной тревоги будут дублировать другим способом.

Читайте также, какие бывают типы отключений света (и когда действуют графики) и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).

