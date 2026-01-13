ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Немає світла? Жителів Київської області сповіщатимуть про повітряну тривогу по-новому

Вівторок 13 січня 2026 16:32
UA EN RU
Немає світла? Жителів Київської області сповіщатимуть про повітряну тривогу по-новому Поліція пояснила, як жителі Київської області дізнаються про повітряну тривогу без світла (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей Київської області попередили, що в умовах відсутності електроенергії сигнали про початок та завершення повітряної тривоги будуть дублювати в інший спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Київської області у Facebook.

Що вирішили змінити у Київській області

Українцям розповіли, що правоохоронці Київської області працюють на території обслуговування у посиленому режимі у зв'язку:

  • з тривалими відключеннями електроенергії;
  • з ускладненням погодних умов.

"Увага! Поліцейські Київщини інформуватимуть мешканців регіону про сигнал повітряної тривоги під час відсутності електроенергії", - повідомили мешканцям і гостям регіону.

Уточнюється, що для своєчасного інформування населення працівники поліції дублюватимуть за допомогою гучномовця:

  • сигнал "Повітряна тривога";
  • сигнал "Відбій повітряної тривоги".

"Поліція Київщини закликає не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та прямувати до укриття після оповіщення. Дбаємо про вашу безпеку", - підсумували у прес-службі правоохоронців.

Немає світла? Жителів Київської області сповіщатимуть про повітряну тривогу по-новомуПублікація поліції (скриншот: facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів.

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попри це було зафіксовано влучання балістичних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

Тим часом у Києві після чергового нічного обстрілу було введено екстрені відключення електроенергії. Без тепла залишились сотні багатоповерхових будинків.

У зв'язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, на правому березі столиці тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту.

На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Читайте також, що відбувається у Києві сьогодні в цілому та чи працюють супермаркети.

