Немає світла? Жителів Київської області сповіщатимуть про повітряну тривогу по-новому

Мешканців і гостей Київської області попередили, що в умовах відсутності електроенергії сигнали про початок та завершення повітряної тривоги будуть дублювати в інший спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Київської області у Facebook.

"Поліція Київщини закликає не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та прямувати до укриття після оповіщення. Дбаємо про вашу безпеку", - підсумували у прес-службі правоохоронців.

Уточнюється, що для своєчасного інформування населення працівники поліції дублюватимуть за допомогою гучномовця :

"Увага! Поліцейські Київщини інформуватимуть мешканців регіону про сигнал повітряної тривоги під час відсутності електроенергії", - повідомили мешканцям і гостям регіону.

Українцям розповіли, що правоохоронці Київської області працюють на території обслуговування у посиленому режимі у зв'язку:

Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів.

Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попри це було зафіксовано влучання балістичних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

Тим часом у Києві після чергового нічного обстрілу було введено екстрені відключення електроенергії. Без тепла залишились сотні багатоповерхових будинків.

У зв'язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, на правому березі столиці тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту.

На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

