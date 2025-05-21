В "Дії" запускають нову послугу: вона буде платною

"Дія" запускає нову послугу для бізнесу та його клієнтів. Йдеться про мультишеринг - сервіс, який дає змогу швидко отримувати одразу декілька копій різних документів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу єдиного онлайн-порталу державних послуг і застосунку у Facebook.
Українцям розповіли, що новий сервіс "Дії" можна легко інтегрувати у бізнес-процеси.
"Клік-клік - і отримали весь пакет потрібних документів від клієнта. Без ксерокопій, файлів та помилок у паперах", - пояснили в "Дії".
Новий сервіс для бізнесу - мультишеринг документів у "Дії" - запрацює з 1 червня 2025 року.
Після цього всі цифрові копії необхідних документів можна буде отримати одразу, без зайвих запитів.
"А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному - все передається через "Дію" в кілька кліків... Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", - розповіли громадянам.
У "Дії" пояснили також, як працюватиме новий сервіс.
Для того, щоб ним скористатись, клієнтам того чи іншого бізнесу (наприклад, банку), потрібно буде:
"Мультишеринг працює навіть тоді, коли в клієнта немає всіх документів - надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує", - уточнили експерти.
В межах послуги мультишерингу, в "Дії" можна буде поділитись такими документами:
Для того, щоб під'єднати послугу, необхідно буде налаштувати або ж оновити інтеграцію з "Дією".
Наголошується, що послуга мультишерингу буде:
Уточнюється, що всі технічні інструкції та інформація про тарифи - доступні на сайті "Інтеграція Дії".
"З "Дією" бізнес працює швидше, а клієнти залишаються задоволеними. Проект реалізовано Міністерством цифрової трансформації за підтримки Національного банку України", - підсумували у прес-службі порталу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на порталі "Дія" запустять помічник на основі штучного інтелекту.
Читайте також, як українці зможуть влаштовуватись на роботу через "Дію".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.