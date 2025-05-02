У "Дії" з'являться всі документи про освіту: яку матимуть важливу опцію

Кабінет міністрів затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту. Відтепер усі документи - від атестата до диплома - будуть доступні онлайн і прирівнюватимуться до паперових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука та нардепа Олексія Гончаренка .

Як повідомив Мельничук, порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня та/або присудження особі певного (освітньо-професійного, освітньо-наукового/освітньо-творчого) ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні.

Е-документ - це електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке:

створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор);

доступне через застосунок і портал "Дія".

Таким чином усі документи - від атестата до диплома про вищу освіту чи наукового ступеня - будуть доступні онлайн.

Як зазначив Гончаренко, після повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців втратили документи через евакуацію або обстріли. Електронна версія дасть можливість відновити права на навчання та роботу навіть без фізичного диплома.