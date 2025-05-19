"Дія" перетвориться на ChatGPT? На порталі запустять помічник на основі штучного інтелекту

На портал "Дія" зʼявиться штучний інтелект. Він допомагатиме знаходити послуги, довідки та навіть в перспективі спілкуватиметься голосом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

Вже у червні стартує бета-тест штучного інтелекту в "Дії". Зазначається, що ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки. А також з ним можна буде спілкуватись голосом

"Просто описуйте свою ситуацію - і "Дія" підкаже, що робити: "У мене народилася дитина" - АІ-асистент порадить, які послуги потрібні та як їх отримати", - сказано у повідомленні.

У пресслужбі застосунку зазначили, що в перспективі буде голосове спілкування, автоматичне надсилання довідок і повна цифрова підтримка 24/7.

"Дія"

"Дія" - це український державний сервіс, створений для забезпечення зручного доступу громадян до адміністративних послуг. Завдяки порталу та мобільному застосунку користувачі можуть отримувати послуги, подавати документи онлайн, а також зберігати цифрові копії посвідчень, довідок і ліцензій.

Нещодавно в РБК-Україна писало про те, як отримати грант на власну справу через "Дію".