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"Дія" перетвориться на ChatGPT? На порталі запустять помічник на основі штучного інтелекту

Понеділок 19 травня 2025 18:09
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"Дія" перетвориться на ChatGPT? На порталі запустять помічник на основі штучного інтелекту Ілюстративне фото: на порталі "Дія" з'явиться помічник зі штучним інтелектом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

На портал "Дія" зʼявиться штучний інтелект. Він допомагатиме знаходити послуги, довідки та навіть в перспективі спілкуватиметься голосом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дії".

Вже у червні стартує бета-тест штучного інтелекту в "Дії". Зазначається, що ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки. А також з ним можна буде спілкуватись голосом

"Просто описуйте свою ситуацію - і "Дія" підкаже, що робити: "У мене народилася дитина" - АІ-асистент порадить, які послуги потрібні та як їх отримати", - сказано у повідомленні.

У пресслужбі застосунку зазначили, що в перспективі буде голосове спілкування, автоматичне надсилання довідок і повна цифрова підтримка 24/7.

"Дія"

"Дія" - це український державний сервіс, створений для забезпечення зручного доступу громадян до адміністративних послуг. Завдяки порталу та мобільному застосунку користувачі можуть отримувати послуги, подавати документи онлайн, а також зберігати цифрові копії посвідчень, довідок і ліцензій.

Нещодавно в РБК-Україна писало про те, як отримати грант на власну справу через "Дію".

Також РБК-Україна писало про те, як ФОПам отримати витяг з ЄДР у "Дії”.

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