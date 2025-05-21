В "Дії" запускают новую услугу: она будет платной

"Дія" запускает новую услугу для бизнеса и его клиентов. Речь идет о мультишеринге - сервисе, который позволяет быстро получать сразу несколько копий различных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу единого онлайн-портала государственных услуг и приложения в Facebook.
Украинцам рассказали, что новый сервис "Дії" можно легко интегрировать в бизнес-процессы.
"Клик-клик - и получили весь пакет нужных документов от клиента. Без ксерокопий, файлов и ошибок в бумагах", - объяснили в "Дії".
Новый сервис для бизнеса - мультишеринг документов в "Дії" - заработает с 1 июня 2025 года.
После этого все цифровые копии необходимых документов можно будет получить сразу, без лишних запросов.
"А клиентам не нужно ничего сканировать или отправлять по одному - все передается через "Дію" в несколько кликов... Это быстро, удобно и без риска ошибок или подделок", - рассказали гражданам.
В "Дії" объяснили также, как будет работать новый сервис.
Для того чтобы им воспользоваться, клиентам того или иного бизнеса (например, банка), нужно будет:
"Мультишеринг работает даже тогда, когда у клиента нет всех документов - поступят доступные, а система покажет, чего не хватает", - уточнили эксперты.
В рамках услуги мультишеринга, в "Дії" можно будет поделиться такими документами:
Для того чтобы подключить услугу, необходимо будет настроить или обновить интеграцию с "Дія".
Отмечается, что услуга мультишеринга будет:
Уточняется, что все технические инструкции и информация о тарифах - доступны на сайте "Інтеграція Дії".
"С "Дія" бизнес работает быстрее, а клиенты остаются довольными. Проект реализован Министерством цифровой трансформации при поддержке Национального банка Украины", - подытожили в пресс-службе портала.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на портале "Дія" запустят помощник на основе искусственного интеллекта.
Читайте также, как украинцы смогут устраиваться на работу через "Дію".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.