UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У "Дії" з'явиться новий сервіс "єДумки": як він працюватиме та в яких регіонах протестують

17:26 21.04.2026 Вт
2 хв
Експеримент триватиме два роки. У скільки він обійдеться державі?
aimg Василина Копитко
Нова опція покращить маломобільним групам населення доступ до послуг (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні готують до запуску експериментальний сервіс "єДумки", який інтегрують у застосунок "Дія". Нова функція має спростити комунікацію громадян із місцевою владою та військовими адміністраціями.

Головне:

  • Сервіс "єДумки" дозволить подавати звернення та брати участь в опитуваннях громад онлайн.
  • Експеримент триватиме два роки у п’яти областях України.
  • Користувачі будуть жорстко прив'язані до своїх територіальних громад.
  • Впровадження проєкту не потребує додаткових коштів із держбюджету.

Навіщо потрібен новий сервіс

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що традиційні форми комунікації (паперові звернення, особисті візити, збір підписів) потребують значних ресурсів.

Крім того, такий формат обмежує доступ для маломобільних груп населення, людей похилого віку та мешканців віддалених селищ.

"єДумки" має на меті цифровізувати цей процес, дозволяючи відстежувати статус розгляду питань та висловлювати підтримку чи незгоду в межах опитувань у кілька кліків.

Географія експерименту

На першому етапі сервіс планують запустити у п’яти регіонах України:

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Запорізька область
  • Тернопільська область
  • Харківська область

Важливою особливістю системи є територіальна прив'язка: користувачі зможуть взаємодіяти лише з органами самоврядування своєї громади. Це допоможе уникнути спаму та некоректних звернень до адміністрацій інших міст.

Фінансування проєкту

У Мінцифри наголошують, що реалізація проєкту зараз не потребує виділення додаткових бюджетних коштів. Фінансування відбуватиметься у межах програм міжнародної технічної допомоги, а технічне адміністрування забезпечується коштом уже передбачених видатків.

Читайте також про те, що у Мінцифри розповіли, чи розглядає держава можливість запровадження державного мобільного оператора, який би покривав базові потреби українців у зв'язку.

Раніше ми писали про те, що мобільний зв’язок в Україні під час блекауту може працювати від кількох годин до кількох діб. Все залежить від тривалості відключення електроенергії. Вже зараз 100% базових станцій обладнані акумуляторами, тому перші години вимкнень українці можуть навіть не помітити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
