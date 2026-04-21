У "Дії" з'явиться новий сервіс "єДумки": як він працюватиме та в яких регіонах протестують

Головне: Сервіс "єДумки" дозволить подавати звернення та брати участь в опитуваннях громад онлайн.

та брати участь в опитуваннях громад онлайн. Експеримент триватиме два роки у п’яти областях України .

. Користувачі будуть жорстко прив'язані до своїх територіальних громад.

Впровадження проєкту не потребує додаткових коштів із держбюджету.

Навіщо потрібен новий сервіс

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що традиційні форми комунікації (паперові звернення, особисті візити, збір підписів) потребують значних ресурсів.

Крім того, такий формат обмежує доступ для маломобільних груп населення, людей похилого віку та мешканців віддалених селищ.

"єДумки" має на меті цифровізувати цей процес, дозволяючи відстежувати статус розгляду питань та висловлювати підтримку чи незгоду в межах опитувань у кілька кліків.

Географія експерименту

На першому етапі сервіс планують запустити у п’яти регіонах України:

Вінницька область

Волинська область

Запорізька область

Тернопільська область

Харківська область

Важливою особливістю системи є територіальна прив'язка: користувачі зможуть взаємодіяти лише з органами самоврядування своєї громади. Це допоможе уникнути спаму та некоректних звернень до адміністрацій інших міст.

Фінансування проєкту

У Мінцифри наголошують, що реалізація проєкту зараз не потребує виділення додаткових бюджетних коштів. Фінансування відбуватиметься у межах програм міжнародної технічної допомоги, а технічне адміністрування забезпечується коштом уже передбачених видатків.