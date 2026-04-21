Общество Образование Деньги Изменения Экология

В "Дії" появится новый сервис "єДумки": как он будет работать и в каких регионах протестируют

17:26 21.04.2026 Вт
2 мин
Эксперимент продлится два года. Во сколько он обойдется государству?
aimg Василина Копытко
Новая опция улучшит маломобильным группам населения доступ к услугам (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине готовят к запуску экспериментальный сервис "єДумки", который интегрируют в приложение "Дія". Новая функция должна упростить коммуникацию граждан с местными властями и военными администрациями.

Главное:

  • Сервис "єДумки" позволит подавать обращения и участвовать в опросах громад онлайн.
  • Эксперимент продлится два года в пяти областях Украины.
  • Пользователи будут жестко привязаны к своим территориальным громадам.
  • Внедрение проекта не требует дополнительных средств из госбюджета.

Зачем нужен новый сервис

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что традиционные формы коммуникации (бумажные обращения, личные визиты, сбор подписей) требуют значительных ресурсов.

Кроме того, такой формат ограничивает доступ для маломобильных групп населения, пожилых людей и жителей отдаленных поселков.

"єДумки" имеет целью цифровизировать этот процесс, позволяя отслеживать статус рассмотрения вопросов и выражать поддержку или несогласие в рамках опросов в несколько кликов.

География эксперимента

На первом этапе сервис планируют запустить в пяти регионах Украины:

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Запорожская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область

Важной особенностью системы является территориальная привязка: пользователи смогут взаимодействовать только с органами самоуправления своей громады. Это поможет избежать спама и некорректных обращений в администрации других городов.

Финансирование проекта

В Минцифры отмечают, что реализация проекта сейчас не требует выделения дополнительных бюджетных средств. Финансирование будет происходить в рамках программ международной технической помощи, а техническое администрирование обеспечивается за счет уже предусмотренных расходов.

Читайте также о том, что в Минцифры рассказали, рассматривает ли государство возможность введения государственного мобильного оператора, который бы покрывал базовые потребности украинцев в связи.

Ранее мы писали о том, что мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток. Все зависит от продолжительности отключения электроэнергии. Уже сейчас 100% базовых станций оборудованы аккумуляторами, поэтому первые часы отключений украинцы могут даже не заметить.

