У "Дії" кілька днів не працюватиме важлива послуга: подробиці

Програма "єВідновлення" в Україні

Нагадаємо, в Україні вже понад два роки діє державна програма "єВідновлення", яка дає змогу постраждалим громадянам отримати компенсацію за зруйноване житло.

Відомо, що послугою скористались майже 130 тисяч родин. При цьому, за результатами досліджень, майже чверть опитаних досі стикаються з проблемами при поданні заяв, а 6% - не знають про існування програми.

Нові послуги у "Дії"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "Дію" додали універсальний інструмент для отримання державних виплат під назвою "Дія.Картка". Новий сервіс з часом буде доступний у банках, які співпрацюють із платформою "Дія" та охопить більшість громадян, які мають право на соціальні виплати.

Крім того, "Дія" запускає бета-тест нової комплексної послуги - Базової соціальної допомоги.