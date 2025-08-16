В "Дії" несколько дней не будет работать важная услуга: подробности

Программа "єВідновлення" в Украине

Напомним, в Украине уже более двух лет действует государственная программа "єВідновлення", которая позволяет пострадавшим гражданам получить компенсацию за разрушенное жилье.

Известно, что услугой воспользовались почти 130 тысяч семей. При этом, по результатам исследований, почти четверть опрошенных до сих пор сталкиваются с проблемами при подаче заявлений, а 6% - не знают о существовании программы.

Новые услуги в "Дії"

Напомним, ранее стало известно, что в "Дію" добавили универсальный инструмент для получения государственных выплат под названием "Дія.Картка". Новый сервис со временем будет доступен в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія" и охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

Кроме того, "Дія" запускает бета-тест новой комплексной услуги - Базовой социальной помощи.