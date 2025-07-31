Чому майже чверть українців досі не може податись на компенсацію "єВідновлення": відповідь Шуляк

Попри те, майже 130 тис. родин отримали компенсацію за програмою "єВідновлення", за результатами досліджень, майже чверть опитаних досі стикаються з проблемами при поданні заяв, а 6% - не знають про існування програми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк під час форуму "Від руйнування до відновлення: забезпечення ефективного доступу до національного компенсаційного механізму та альтернативні можливості", організованого БФ "Право на захист".

Крім цього, за її словами, навіть у тих, хто компенсацію отримав, подекуди немає можливості оплатити обовʼязкові для цього збори та внески. Отже, програму слід продовжувати та вдосконалювати.

За її словами, згідно з опитуванням, проведеним Фондом у співпраці з Чеською гуманітарною організацією "Людина в біді", 76% громадян, які отримали компенсацію "єВідновлення", а йдеться про майже 130 тис. родин, не стикалися з істотними труднощами при поданні заяв на неї. Однак для майже чверті з них процедура проходила не так просто. Здебільшого йшлося про:

7% - незрозумілість процедури подання заяви;

4% - відсутність чіткої інформації щодо переліку необхідних документів;

4% - труднощі із заповненням форми через портал або додаток "Дія";

3% - відсутність необхідних пристроїв для подання заяви в електронній формі;

3% - відсутність необхідних документів.

Олена Шуляк також повідомила, що дуже багато заявників, житло яких розташоване на прифронтових територіях і там, де ведуться бойові дії, навіть не можуть виїхати до ЦНАПу, щоб подати заяву на компенсацію. Але на рівні законодавства прописана можливість організувати мобільні ЦНАПи.

"Не всі люди можуть виїхати до ЦНАПу, не у всіх є мобільні телефони з додатками. А пересувні ЦНАПи, мобільні групи при центрах соціального захисту, вони могли б працювати, приймати від людей заяви та максимально пояснювати як діяти, оскільки для деяких громадян механізм і досі не до кінця зрозумілий", - акцентувала Шуляк.

Крім того, додала вона, від громадян надходить дуже багато звернень щодо неможливості сплатити нотаріальні послуги та пенсійний внесок у розмірі 1%.

За словами нардепки, категорія людей, які не лише втратили житло, а взагалі залишилися без засобів для існування, досить велика, тому для них важливо мати певні пільги. Тому держава повинна йти назустріч і робити для них ці процедури дешевшими.

Шуляк зазначила, що враховуючи обсяги руйнувань деяких населених пунктів України, серед необхідних змін до програми "єВідновлення" слід додати також можливість подаватись на компенсацію за спрощеною процедурою. У цьому випадку, пояснила вона, потрібно визначити критерії відсотка зруйнованості, а житло, розташоване в таких населених пунктах, вважати знищеним автоматично. Це дасть можливість не проводити відповідні обстеження.

Парламентарка також звернула увагу на те, що уряд і досі не розширив програму "єВідновлення" для громадян, чиє зруйноване або пошкоджене житло розташоване на тимчасово окупованих територіях. Одна з причин – незрозумілий алгоритм щодо обстеження такого житла.

"Нагадаю, наприкінці 2023 року було проведено так званий Мелітопольський експеримент щодо можливості обстеження зруйнованого житла дистанційно. За його підсумками, певна кількість громадян отримали сертифікати "єВідновлення". Але уряд і досі не масштабував цей експертимент", - розповіла Шуляк.

Тому, на її думку, потрібно продовжувати пошук варіантів - якщо для інших населених пунктів на ТОТ не можна використовувати Мелітопольський експеримент, можливо є альтернативні шляхи.

"А вони точно є, працювати саме з тими людьми, які перебувають тут зараз на території України, але, на жаль, не мають житла", - резюмувала Шуляк.

Вона акцентувала на необхідності відкрити Реєстр пошкодженого і знищеного майна (РПЗМ), оскільки інформація щодо розподілу компенсацій, кількості виданих сертифікатів, рішення комісій тощо має бути максимально відкритою.

"Прозорість важлива для розуміння масштабів програми, а також для її вдосконалення. Тому доступ до даних РПЗМ має бути відкритим на національному рівні. Я звернулася з цим проханням до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко", - повідомила Олена Шуляк.