В "Дії" анонсували нову послугу: кому вона знадобиться

Незабаром на порталі "Дія" стане доступна послуга, яка дозволяє актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
До бета-тесту послуги на порталі "Дія" можуть долучитись ті, хто:
На даному етапі послуга доступна по усій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та низки громад з тимчасово окупованих територій й зони бойових дій. Мова йде про:
"Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей", - додає пресслужба "Дії".
В "Дії" постійно оновлюється список доступних послуг: починаючи від придбання облігацій та закінчуються сплатою адміністративного штрафу. У тому ж числі РБК-Україна розповідало про те, які документи доступні у застосунку.
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