В "Дії" анонсували нову послугу: кому вона знадобиться

Послуга стане корисною для тих, у кого:

не формується витяг про місце проживання;

є помилка в місці проживання в паспорті у "Дії";

змінене прізвище, але інформація про це не оновлена у витязі.

До бета-тесту послуги на порталі "Дія" можуть долучитись ті, хто:

має ID-картку чи біометричний закордонний паспорт;

має податковий номер.

На даному етапі послуга доступна по усій Україні, окрім Одеси, Миколаєва та низки громад з тимчасово окупованих територій й зони бойових дій. Мова йде про:

Харківську область - Дворічанська, Вовчанська громади;

Запорізька область - Водянська, Чкаловська, Степногірська громади;

Херсонську область - Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;

Донецьку область - Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

"Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей", - додає пресслужба "Дії".

Послуги у "Дії"

В "Дії" постійно оновлюється список доступних послуг: починаючи від придбання облігацій та закінчуються сплатою адміністративного штрафу. У тому ж числі РБК-Україна розповідало про те, які документи доступні у застосунку.