В "Дія" анонсировали новую услугу: кому она понадобится

Услуга станет полезной для тех, у кого:

не формируется выписка о месте проживания;

есть ошибка в месте проживания в паспорте в "Дії";

изменена фамилия, но информация об этом не обновлена в выписке.

К бета-тесту услуги на портале "Дія" могут присоединиться те, кто:

имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт;

имеет налоговый номер.

На данном этапе услуга доступна по всей Украине, кроме Одессы, Николаева и ряда общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Речь идет о:

Харьковской области - Двуречанская, Волчанская громады;

Запорожская область - Водянская, Чкаловская, Степногорская громады;

Херсонскую область - Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громады;

Донецкую область - Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.

"Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей", - добавляет пресс-служба "Дії".

Услуги в "Дія"

В "Дія" постоянно обновляется список доступных услуг: начиная с приобретения облигаций и заканчивая уплатой административного штрафа. В том же числе РБК-Украина рассказывала о том, какие документы доступны в приложении.