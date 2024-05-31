В "Дія" анонсировали новую услугу: кому она понадобится

Вскоре на портале "Дія" станет доступна услуга, которая позволяет актуализировать данные в Реестре территориальной громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".
Услуга станет полезной для тех, у кого:
К бета-тесту услуги на портале "Дія" могут присоединиться те, кто:
На данном этапе услуга доступна по всей Украине, кроме Одессы, Николаева и ряда общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Речь идет о:
"Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей", - добавляет пресс-служба "Дії".
В "Дія" постоянно обновляется список доступных услуг: начиная с приобретения облигаций и заканчивая уплатой административного штрафа. В том же числе РБК-Украина рассказывала о том, какие документы доступны в приложении.
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