"Дія" запустила облігації "Феодосія": як заробити 15,5% річних та допомогти ЗСУ
У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація під назвою "Феодосія". Це можливість інвестувати в оборону країни та отримати гарантований прибуток.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram.
Головне:
- Дата виплати: 24 березня 2027 року.
- Ставка: 15,5% річних.
- Приклад інвестиції: За 10 облігацій вартістю 10 756 грн ви отримаєте 12 352 грн на "Дія.Картку" за рік.
Як багато облігацій купують українці
Загалом через застосунок українці придбали понад 22 млн облігацій на суму 22,9 млрд грн. Ці кошти забезпечують захисників паливом, дронами та спорядженням, одночасно підтримуючи економіку.
Як це працює на прикладі: 10 облігацій - 10 756 грн під 15,5% річних - за рік ви отримуєте 12 352 грн на "Дія.Картку".
Як придбати облігацію "Феодосія" у Дії
Дотримуйтесь алгоритму:
- Відкрийте застосунок.
- Перейдіть у розділ "Військові облігації".
- Оберіть облігацію "Феодосія", партнера та кількість.
- Підпишіть та оплатіть покупку.
Послугу реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів, НКЦПФР та Національним банком України.
