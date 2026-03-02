"Дія" запустила облігації "Феодосія": як заробити 15,5% річних та допомогти ЗСУ

У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація під назвою "Феодосія". Це можливість інвестувати в оборону країни та отримати гарантований прибуток.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram .

Як це працює на прикладі: 10 облігацій - 10 756 грн під 15,5% річних - за рік ви отримуєте 12 352 грн на "Дія.Картку".

Загалом через застосунок українці придбали понад 22 млн облігацій на суму 22,9 млрд грн. Ці кошти забезпечують захисників паливом, дронами та спорядженням, одночасно підтримуючи економіку.

Читайте також про те, чи дійсно долари 1996 року треба здавати, бо вони проблемні.

Раніше ми писали про те, де зберігати гроші, щоб їх не "з’їла" інфляція.