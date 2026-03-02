ua en ru
"Дія" запустила облігації "Феодосія": як заробити 15,5% річних та допомогти ЗСУ

Понеділок 02 березня 2026 18:31
"Дія" запустила облігації "Феодосія": як заробити 15,5% річних та допомогти ЗСУ Облігації дозволяють отримувати 15,5% річних (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація під назвою "Феодосія". Це можливість інвестувати в оборону країни та отримати гарантований прибуток.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Telegram.

Читайте також: 100 тисяч "тануть" під матрацом? Як зберегти гроші від інфляції у 2026 році

Головне:

  • Дата виплати: 24 березня 2027 року.
  • Ставка: 15,5% річних.
  • Приклад інвестиції: За 10 облігацій вартістю 10 756 грн ви отримаєте 12 352 грн на "Дія.Картку" за рік.

Як багато облігацій купують українці

Загалом через застосунок українці придбали понад 22 млн облігацій на суму 22,9 млрд грн. Ці кошти забезпечують захисників паливом, дронами та спорядженням, одночасно підтримуючи економіку.

Як це працює на прикладі: 10 облігацій - 10 756 грн під 15,5% річних - за рік ви отримуєте 12 352 грн на "Дія.Картку".

Як придбати облігацію "Феодосія" у Дії

Дотримуйтесь алгоритму:

  • Відкрийте застосунок.
  • Перейдіть у розділ "Військові облігації".
  • Оберіть облігацію "Феодосія", партнера та кількість.
  • Підпишіть та оплатіть покупку.

Послугу реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів, НКЦПФР та Національним банком України.

Читайте також про те, чи дійсно долари 1996 року треба здавати, бо вони проблемні.

Раніше ми писали про те, де зберігати гроші, щоб їх не "з’їла" інфляція.

