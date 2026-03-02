"Дія" запустила облигации "Феодосия": как заработать 15,5% годовых и помочь ВСУ

В приложении "Дія" появилась новая военная облигация под названием "Феодосия". Это возможность инвестировать в оборону страны и получить гарантированную прибыль.

Главное:

Дата выплаты: 24 марта 2027 года.

24 марта 2027 года. Ставка: 15,5% годовых.

15,5% годовых. Пример инвестиции: За 10 облигаций стоимостью 10 756 грн вы получите 12 352 грн на "Дія.Карту" за год.

Как много облигаций покупают украинцы

Всего через приложение украинцы приобрели более 22 млн облигаций на сумму 22,9 млрд грн. Эти средства обеспечивают защитников топливом, дронами и снаряжением, одновременно поддерживая экономику.

10 облигаций - 10 756 грн под 15,5% годовых

за год вы получаете 12 352 грн на "Дія.Карту".

Как приобрести облигацию "Феодосия" в "Дії"

Следуйте алгоритму:

Откройте приложение.

Перейдите в раздел "Военные облигации".

Выберите облигацию "Феодосия", партнера и количество.

Подпишите и оплатите покупку.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством финансов, НКЦБФР и Национальным банком Украины.