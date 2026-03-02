"Дія" замість черг: ДП "Документ" змінює правила запису у Лондоні та Варні

Державне підприємство "Документ" тестує новий механізм запису в електронну чергу для українців за кордоном. Відтепер для отримання талона в паспортні сервіси у Великобританії та Болгарії необхідно пройти верифікацію через застосунок "Дія".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державного підприємства "Документ" у Facebook .

Головне:

Де діє: Верифікація через "Дія.Підпис" запроваджується у центрах обслуговування в Лондоні (Великобританія) та Варні (Болгарія).

Тестовий режим розпочинається з . Мета: Виключити можливість перепродажу талонів "ботами" та гарантувати, що черга дістанеться реальному клієнту.

Особливості роботи центрів

"З 2 березня 2026 року, у центрах Паспортного сервісу в Лондоні та Варні попередній запис в електронну чергу здійснюватиметься через верифікацію за допомогою "Дія.Підпис". Це гарантує, що кожен талон дістанеться реальному клієнту", - йдеться у повідомленні.

У Лондоні та Варні відбудуться зміни у роботі електронної черги ДП "Документ" (фото: Державне підприємство "Документ")

Незважаючи на спільну систему верифікації, режим роботи в містах відрізняється:

Лондон: Послуги надаються виключно за попереднім записом в електронну чергу.

Послуги надаються в електронну чергу. Варна: Діє змішаний режим - попередній запис в електронну чергу та обслуговування в порядку "живої черги".

Важливо зазначити, що видача вже готових документів у обох центрах відбувається без попереднього запису.