Українці за кордоном не можуть отримати консульські послуги. Чому і що це означає

У консульствах України за кордоном з 23 квітня припинили надання консульських послуг чоловікам 18-60 років. В МЗС офіційно заявили, що невдовзі нададуть розʼяснення.

РБК-Україна розповідає, які послуги українці можуть отримати у консульствах та підрозділах ДП "Документ за кордоном".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив , що вчора доручив вжити заходів щодо відновлення "справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

Які послуги можна отримати у консульствах за кордоном

Згідно із інформацією на сайті МЗС України, громадяни України можуть звертатися до консульств із такими питаннями:

Оформлення закордонного паспорта, продовження дії закордонного паспорта, внесення даних про неповнолітніх дітей до закордонних паспортів їхніх батьків;

Засвідчення документів та нотаріальні дії;

Реєстрація актів цивільного стану (народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені), видача дублікатів свідоцтв та витягів із ДРАЦС;

Взяття на консульський облік.

Також у консульських установах за кордоном надають правову допомогу і приймають заяви щодо громадянства України.

Фото: Паспортний сервіс за кордоном (facebook.com/proukrainu.cz)

Які послуги надають у підрозділах ДП "Документ" за кордоном

Із 23 квітня в ДП "Документ" (перебуває у сфері управління Державної міграційної служби України) за кордоном призупинено видачу готових документів через технічні причини. Як зазначається на сайті держпідприємства, подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

За кордоном діють 13 центрів "Паспортного сервісу" ДП "Документ". Оформити документи українські громадяни можуть у 7 країнах. Українці можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін та відновлення посвідчення водія (послуга призупинена з 16 квітня з технічних причин).

Фото: Видачу готових документів призупинено через технічні причини (gettyimages.com)

"Зупинка консульських послуг не передбачена законодавством", – юрист

Призупинка надання подібних послуг була лише один раз, коли зупинилася робота реєстрів з початком повномасштабного вторгнення, розповіла в коментарі РБК-Україна адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

"Тоді дійсно були форс-мажорні обставини. Проте на законному рівні призупинення видачі будь-яких консульських документів не передбачено жодним нормативно-правовим документом. До того ж, підстави для такого зупинення послуг ніхто не пояснює і не трактує. Тобто винесення такого рішення за законодавством України є протиправним", – звертає увагу юрист.

За її словами, склалася ситуація, коли громадяни України не можуть отримати консульські послуги, які передбачені законами та Конституцією.

"І навіть якщо керуватися порядком Кабінету Міністрів, де передбачено порушення конституційних прав під час дії воєнного стану – цей порядок таких обмежень не передбачає. Для громадян, які не порушували законів своєї країни, зупинка таких послуг не передбачена", – зауважує Катерина Аніщенко.