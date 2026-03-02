ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

"Дія" вместо очередей: ГП "Документ" меняет правила записи в Лондоне и Варне

Понедельник 02 марта 2026 17:07
UA EN RU
"Дія" вместо очередей: ГП "Документ" меняет правила записи в Лондоне и Варне Для записи нужно будет пройти верификацию через "Дію" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Государственное предприятие "Документ" тестирует новый механизм записи в электронную очередь для украинцев за рубежом. Отныне для получения талона в паспортные сервисы в Великобритании и Болгарии необходимо пройти верификацию через приложение "Дія".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственного предприятия "Документ" в Facebook.

Читайте также: "Дія" тестирует новую услугу, которая позволит украинцам "вернуть деньги": о чем идет речь

Главное:

  • Где действует: Верификация через "Дія.Підпис" вводится в центрах обслуживания в Лондоне (Великобритания) и Варне (Болгария).
  • Когда стартует: Тестовый режим начинается со 2 марта 2026 года.
  • Цель: Исключить возможность перепродажи талонов "ботами" и гарантировать, что очередь достанется реальному клиенту.

Особенности работы центров

"Со 2 марта 2026 года, в центрах Паспортного сервиса в Лондоне и Варне предварительная запись в электронную очередь будет осуществляться через верификацию с помощью "Дія.Підпис". Это гарантирует, что каждый талон достанется реальному клиенту", - говорится в сообщении.

На зображенні може бути: ‎телефон та ‎текст «‎CONNN เาันร nTAnDIO Документ пίдприемство Державне Доку Документ Дпя Лондон Варна 3мини в обои електронной черги дП <<Документ" Запроваджуеться вериф.кация через ДίЮ п.д час запису в електронну чергу 9:41 07:07 .tl & 유동 pasport.org.ua/ pasport.o 2 и و ДП •Документ»> Серыиси Електронна черга Вериф.кацίя даних через ДίЮ Електронна черга Обрати крну -Обрати- N าสรัน Доку ROKyMCHT Обрати центр -Обрати- Продовжити Дίя‎»‎‎В Лондоне и Варне произойдут изменения в работе электронной очереди ГП "Документ" (фото: Государственное предприятие "Документ")

Несмотря на общую систему верификации, режим работы в городах отличается:

  • Лондон: Услуги предоставляются исключительно по предварительной записи в электронную очередь.
  • Варна: Действует смешанный режим - предварительная запись в электронную очередь и обслуживание в порядке "живой очереди".

Важно отметить, что выдача уже готовых документов в обоих центрах происходит без предварительной записи.

Читайте также о том, какие услуги украинские граждане могут получить в консульствах и центрах ГП "Документ" за рубежом.

Ранее мы писали о том, что в августе прошлого года Кабинет министров Украины оформил правила использования сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). С мая 2024-го она работала в тестовом режиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лондон Болгария
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой