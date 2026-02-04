"Дія" тестує нову послугу, яка дозволить українцям "повернути гроші": про що йдеться

Головне

Що запускають: Бета-тест подання податкової декларації про майновий стан та доходи онлайн.

Бета-тест подання податкової декларації про майновий стан та доходи онлайн. Для чого це потрібно: Щоб задекларувати доходи або повернути частину сплаченого ПДФО (податкову знижку) за навчання, лікування чи іпотеку.

Щоб задекларувати доходи або повернути частину сплаченого ПДФО (податкову знижку) за навчання, лікування чи іпотеку. Хто може взяти участь: Громадяни України (фізичні особи), які мають право на знижку або зобов’язані подати декларацію.

Громадяни України (фізичні особи), які мають право на знижку або зобов’язані подати декларацію. У чому перевага: Процес повністю автоматизовано - більше не потрібно відвідувати ДПС особисто чи заповнювати складні паперові форми.

Кому знадобиться новий сервіс

Послуга розроблена для громадян, які зобов’язані подати декларацію, або тих, хто хоче скористатися правом на податкову знижку (повернення частини сплаченого ПДФО).

Сервіс буде корисним, якщо ви у 2025 році:

сплачували за навчання (своє або дітей);

оплачували лікування або страхування життя;

виплачували відсотки за іпотекою;

отримували доходи, які підлягають обов’язковому декларуванню (наприклад, подарунки чи продаж майна).

Що зміниться для українців

Раніше для отримання податкової знижки необхідно було або особисто відвідувати податкову інспекцію з пакетом паперів, або заповнювати складні форми в Електронному кабінеті ДПС. Нова послуга в "Дії" дозволить подати документ онлайн без черг та паперової тяганини.

Як долучитися до бета-тесту

Стати першими користувачами сервісу можуть фізичні особи, які є громадянами України. На етапі тестування важливо перевірити коректність відображення даних та зручність інтерфейсу.

Послуга наразі доступна лише для фізичних осіб. ФОПів цей конкретний сервіс не стосується.