"Дія" тестує нову послугу, яка дозволить українцям "повернути гроші": про що йдеться

"Дія" запускає бета-тест подання податкової декларації про майновий стан та доходи. Цей сервіс дозволить дистанційно оформити податкову знижку та повернути частину витрачених коштів за навчання, іпотеку чи лікування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дія" у Telegram.
Головне
Послуга розроблена для громадян, які зобов’язані подати декларацію, або тих, хто хоче скористатися правом на податкову знижку (повернення частини сплаченого ПДФО).
Сервіс буде корисним, якщо ви у 2025 році:
Раніше для отримання податкової знижки необхідно було або особисто відвідувати податкову інспекцію з пакетом паперів, або заповнювати складні форми в Електронному кабінеті ДПС. Нова послуга в "Дії" дозволить подати документ онлайн без черг та паперової тяганини.
Стати першими користувачами сервісу можуть фізичні особи, які є громадянами України. На етапі тестування важливо перевірити коректність відображення даних та зручність інтерфейсу.
Послуга наразі доступна лише для фізичних осіб. ФОПів цей конкретний сервіс не стосується.
Раніше українцям розповіли, що на порталі "Дія" доступні вже понад 160 різних послуг. У 2026 році планується запуск ще більшої кількості важливих і корисних сервісів.
