"Дія" тестирует новую услугу, которая позволит украинцам "вернуть деньги": о чем идет речь

"Дія" запускает бета-тест подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Этот сервис позволит дистанционно оформить налоговую скидку и вернуть часть потраченных средств за обучение, ипотеку или лечение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.
Читайте также: Свидетельства не отображаются в "Дії"? В Минцифры объяснили, как это исправить
Главное
Услуга разработана для граждан, которые обязаны подать декларацию, или тех, кто хочет воспользоваться правом на налоговую скидку (возврат части уплаченного НДФЛ).
Сервис будет полезным, если вы в 2025 году:
Ранее для получения налоговой скидки необходимо было либо лично посещать налоговую инспекцию с пакетом бумаг, либо заполнять сложные формы в Электронном кабинете ГНС. Новая услуга в "Дії" позволит подать документ онлайн без очередей и бумажной волокиты.
Стать первыми пользователями сервиса могут физические лица, которые являются гражданами Украины. На этапе тестирования важно проверить корректность отображения данных и удобство интерфейса.
Услуга пока доступна только для физических лиц. ФЛП этот конкретный сервис не касается.
Ранее украинцам рассказали, что на портале "Дія" доступны уже более 160 различных услуг. В 2026 году планируется запуск еще большего количества важных и полезных сервисов.
Кроме того, мы объясняли, как "Дія" может предупреждать граждан о пересмотре их данных в реестрах.
Читайте также, какие государственные услуги (сервисы) онлайн украинцы выбирали чаще всего в 2025 году.