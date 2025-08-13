"Дія.Картка" для всіх виплат вже працює: як оформити та що потрібно знати

В Україні стартувала нова цифрова послуга - Дія.Картка, яка дозволяє отримувати всі державні виплати на одну мультирахункову картку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.
Оформити картку можна безпосередньо у смартфоні - у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнери: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. У майбутньому перелік банків розширюватиметься.
Дія.Картка дозволяє об’єднати всі державні виплати в одному місці, що скасовує необхідність відкривати окремі рахунки під кожну програму.
Серед ключових переваг - одна картка для всіх виплат та можливість змішаної оплати, коли у разі нестачі коштів автоматично додаються власні гроші користувача.
На Дія.Картку вже можна отримати:
єКнигу;
єМалятко;
військові облігації;
ветеранський спорт;
допомогу по безробіттю;
допомогу ВПО;
пенсійні виплати;
допомогу від міжнародних організацій та інші.
Скористатися послугою можуть всі громадяни України віком від 18 років, маючи паспорт та РНОКПП.
Федоров додав, що незабаром на Дія.Картку можна буде отримати й виплату за програмою "Пакунок школяра".
При цьому наголосив, що Національний кешбек та єВідновлення залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що "Дія.Картка" буде доступна в банках, які співпрацюють із платформою "Дія", і з часом охопить більшість громадян, що мають право на соціальні виплати.
"Дія" - це єдиний державний портал та мобільний застосунок в Україні для надання електронних публічних послуг громадянам. Через "Дію" можна отримувати документи, оформлювати допомогу, подавати заяви та користуватися цифровими сервісами держави.
Мобільним застосунком та порталом "Дія" користуються близько 21 млн українців.
Детальніше про "Дія.Картку" - читайте у матеріалі РБК-Україна.