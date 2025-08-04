Українцям дозволили керувати "Дія.Карткою" через мобільний застосунок

Через "Дію" можна відкривати спеціальні рахунки та бачити всі соціальні виплати. Обслуговування буде безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 30 липня 2025 р. № 931 .

Постановою затверджено порядок використання поточних банківських рахунків, до яких емітовано електронний платіжний засіб "Дія.Картка".

Йдеться про рахунки, відкриті для отримання державної допомоги, пенсій, компенсацій, військових облігацій та інших виплат. Власник "Дія.Картки" може бачити номер рахунку, суму допомоги, строк дії картки, тип виплати та іншу інформацію.

Відкривати рахунок можна через застосунок

Фізична особа може ініціювати відкриття рахунку, у тому числі спеціального, прямо через "Дію". Після цього банк емітує "Дія.Картку" безкоштовно.

Кожен банк може підключитися до інформаційної взаємодії з Мінцифри добровільно. Водночас громадянин може мати лише одну "Дія.Картку" в межах одного банку.

Картка діє для кількох рахунків одночасно

"Дія.Картка" може використовуватися як для звичайного, так і для спеціального рахунку. Якщо коштів на основному рахунку недостатньо, система дозволить обрати інший для покриття платежу.

Банк також зобов’язаний обмежити операції відповідно до правил функціонування спеціального рахунку та надати людині можливість встановити пріоритетність списань.

Дані про картку щодня оновлюються в "Дії"

Банк передає до "Дії" інформацію про відкриті та закриті рахунки, а також про здійснені з них платежі. Але тільки за згоди користувача на розкриття банківської таємниці.

В "Дії" буде видно номер рахунку (скорочено), суму допомоги, її тип, а також строк дії картки. Дані оновлюються щоденно.

Обслуговування "Дія.Картки" безкоштовне

Картку можна замовити й у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків зі спеціальним режимом, відкриття й закриття рахунків, а також емісія "Дія.Картки" - безкоштовні.

Інші банківські послуги надаються на умовах, визначених конкретною фінансовою установою.