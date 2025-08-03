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"Дія" не працює? Федоров пояснив, у чому причина і як виправити

Київ, Неділя 03 серпня 2025 09:47
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"Дія" не працює? Федоров пояснив, у чому причина і як виправити Фото: у застосунку "Дія" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У застосунку "Дія" зранку 3 серпня фіксують технічні проблеми при вході. Проте це не збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Так, під час входу у застосунок "Дія" заявляється напис "На жаль, сталася помилка". Проте, закривши вікно, користувачі можуть отримати доступ до електронних документів.

Також при генеруванні QR-коду електронних документів застосунок вказує "Немає доступу до реєстрів".

Фото: у "Дії" фіксують збій (РБК-Україна)

Що каже Мінцифри

Перший віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров порадив користувачам оновити застосунок "Дія", оскільки вночі модернізували сертифікати безпеки.

"Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною", - зазначив Федоров.

Оновити застосунок "Дія" потрібно через Play Market або Apple Store.

Нагадаємо, 24 липня у роботі супутникового зв'язку Starlink спостерігався глобальний збій. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" повідомляв, що зв'язок через Starlink не працює по всій лінії фронту.

Згодом засновник SpaceX Ілон Маск вибачився за збій у Starlink.

Також днями стався збій у роботі месенджера Telegram. Проблеми виникли після оновлення застосунку.

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Михайло Федоров Дія
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