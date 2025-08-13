"Дія.Карта" для всех выплат уже работает: как оформить и что нужно знать

Оформить карту можно непосредственно в смартфоне - в несколько кликов через приложение "Дія" или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В будущем перечень банков будет расширяться.

Дія.Картка позволяет объединить все государственные выплаты в одном месте, что отменяет необходимость открывать отдельные счета под каждую программу.

Среди ключевых преимуществ - одна карта для всех выплат и возможность смешанной оплаты, когда в случае недостатка средств автоматически добавляются собственные деньги пользователя.

На Дія.Карту уже можно получить:

еКнигу;

єМалятко;

военные облигации;

ветеранский спорт;

помощь по безработице;

помощь ВПЛ;

пенсионные выплаты;

помощь от международных организаций и другие.

Воспользоваться услугой могут все граждане Украины в возрасте от 18 лет, имея паспорт и РНУКПН.

Федоров добавил, что вскоре на Дія.Карту можно будет получить и выплату по программе "Пакет школьника".

При этом отметил, что Национальный кэшбек и еВідновлення остаются отдельными продуктами и не интегрированы в мультисчетную карту.