Общество Образование Деньги Изменения

"Дія.Карта" для всех выплат уже работает: как оформить и что нужно знать

Фото: в Украине запустили Дія.Картку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Украине стартовала новая цифровая услуга - Дія.Картка, которая позволяет получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Оформить карту можно непосредственно в смартфоне - в несколько кликов через приложение "Дія" или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В будущем перечень банков будет расширяться.

Дія.Картка позволяет объединить все государственные выплаты в одном месте, что отменяет необходимость открывать отдельные счета под каждую программу.

Среди ключевых преимуществ - одна карта для всех выплат и возможность смешанной оплаты, когда в случае недостатка средств автоматически добавляются собственные деньги пользователя.

На Дія.Карту уже можно получить:

  • еКнигу;

  • єМалятко;

  • военные облигации;

  • ветеранский спорт;

  • помощь по безработице;

  • помощь ВПЛ;

  • пенсионные выплаты;

  • помощь от международных организаций и другие.

Воспользоваться услугой могут все граждане Украины в возрасте от 18 лет, имея паспорт и РНУКПН.

Федоров добавил, что вскоре на Дія.Карту можно будет получить и выплату по программе "Пакет школьника".

При этом отметил, что Национальный кэшбек и еВідновлення остаются отдельными продуктами и не интегрированы в мультисчетную карту.

 

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что"Дія.Картка" будет доступна в банках, которые сотрудничают с платформой "Дія", и со временем охватит большинство граждан, имеющих право на социальные выплаты.

"Дія" - это единственный государственный портал и мобильное приложение в Украине для предоставления электронных публичных услуг гражданам. Через "Дію" можно получать документы, оформлять помощь, подавать заявления и пользоваться цифровыми сервисами государства.

Мобильным приложением и порталом "Дія" пользуются около 21 млн украинцев.

Подробнее о "Дія.Карту" - читайте в материале РБК-Украина.

