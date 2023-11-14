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"Дія" і не тільки. У яких українських технологіях зацікавлена Японія: відповідь посла

Вівторок 14 листопада 2023 09:16
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"Дія" і не тільки. У яких українських технологіях зацікавлена Японія: відповідь посла Фото: Мацуда Кунінорі, посол Японії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Є багато технологічних областей України в яких зацікавлена Японія. Серед них, наприклад, IT-додатки, медична промисловість й інше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

На яких технологіях слід зосередити співпрацю

Кунінорі відзначив те, наскільки Україна просунулась у цифровізації повсякденного життя, зокрема адміністративного. За його словами, інформаційні технології є однією з дуже перспективних сфер, на якій країнам слід зосередитись у співпраці.

Конференції з відновлення економіки України

"Щодо двосторонньої японо-української конференції з відновлення, яка відбудеться на початку наступного року, ми хотіли б бачити якнайбільше українських компаній, які беруть участь у конференції, щоб зустрітися, обговорити та провести переговори з японськими компаніями, щоб у нас був конкретний результат цієї конференції. І щодо цього посольство Японії вже бере участь у дуже активному пошуку бізнес-партнерів", - розповів посол.

За словами Кунінорі, Японія планує привезти до Києва бізнес-місію й запросити аналогічну місію з боку України до Токіо. Зусилля обох країн приведуть до конкретних результатів після зустрічі лідерів на початку наступного року.

В яких технологіях зацікавлена Японія

"Є багато областей, які нас цікавлять. Наприклад, ми хотіли б дізнатися більше про українські IT-додатки", - заявив посол.

Зокрема, посол відзначив:

  • "Дію";
  • Медичну промисловість, оскільки в Україні наразі набагато вища потреба у медичних послугах;
  • виробництво БпЛА військового й цивільного призначення.
  • Енергетичний сектор, оскільки в Україні є відомі на міжнародному рівні компанії, такі як Нафтогаз, Укренерго, Енергоатом та ДТЕК.

"Я думаю, що японські компанії, пов'язані з енергетикою, мають багато можливостей, таких як інвестиції, спільні дослідження та розробки, виробництво генераторів, трансформаторів і ядерні технології", - пояснив посол.

Допомога Україні від Японії

Японія є одним із головних союзників України, який виступив з підтримкою нашої країни на початку повномасштабного вторгнення Росії.

7 жовтня Київ й Токіо розпочали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Зокрема наші країни будуть співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.

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