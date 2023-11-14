"Дія" и не только. В каких украинских технологиях заинтересована Япония: ответ посла

Есть много технологических областей Украины, в которых заинтересована Япония. Среди них, например, IT-приложения, медицинская промышленность и т.д.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

На каких технологиях следует сосредоточить сотрудничество

Кунинори отметил то, насколько Украина продвинулась в цифровизации повседневной жизни, в частности административной. По его словам, информационные технологии являются одной из очень перспективных сфер, на которой странам следует сосредоточиться в сотрудничестве.

Конференции по восстановлению экономики Украины

"Что касается двусторонней японо-украинской конференции по восстановлению, которая состоится в начале следующего года, мы хотели бы видеть как можно больше украинских компаний, участвующих в конференции, чтобы встретиться, обсудить и провести переговоры с японскими компаниями, чтобы у нас был конкретный результат этой конференции. И по этому поводу посольство Японии уже участвует в очень активном поиске бизнес-партнеров", - рассказал посол.

По словам Кунинори, Япония планирует привезти в Киев бизнес-миссию и пригласить аналогичную миссию со стороны Украины в Токио. Усилия обеих стран приведут к конкретным результатам после встречи лидеров в начале следующего года.

В каких технологиях заинтересована Япония

"Есть много областей, которые нас интересуют. Например, мы хотели бы узнать больше об украинских IT-приложениях", - заявил посол.

В частности, посол отметил:

"Дія";

Медицинскую промышленность, поскольку в Украине сейчас гораздо выше потребность в медицинских услугах;

производство БпЛА военного и гражданского назначения.

Энергетический сектор, поскольку в Украине есть известные на международном уровне компании, такие как Нафтогаз, Укрэнерго, Энергоатом и ДТЭК.

"Я думаю, что японские компании, связанные с энергетикой, имеют много возможностей, таких как инвестиции, совместные исследования и разработки, производство генераторов, трансформаторов и ядерные технологии", - пояснил посол.

Помощь Украине от Японии

Япония является одним из главных союзников Украины, который выступил с поддержкой нашей страны в начале полномасштабного вторжения России.

7 октября Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. В частности наши страны будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.