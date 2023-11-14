ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Дія" и не только. В каких украинских технологиях заинтересована Япония: ответ посла

Вторник 14 ноября 2023 09:16
UA EN RU
"Дія" и не только. В каких украинских технологиях заинтересована Япония: ответ посла Фото: Мацуда Кунинори, посол Японии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Есть много технологических областей Украины, в которых заинтересована Япония. Среди них, например, IT-приложения, медицинская промышленность и т.д.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

На каких технологиях следует сосредоточить сотрудничество

Кунинори отметил то, насколько Украина продвинулась в цифровизации повседневной жизни, в частности административной. По его словам, информационные технологии являются одной из очень перспективных сфер, на которой странам следует сосредоточиться в сотрудничестве.

Конференции по восстановлению экономики Украины

"Что касается двусторонней японо-украинской конференции по восстановлению, которая состоится в начале следующего года, мы хотели бы видеть как можно больше украинских компаний, участвующих в конференции, чтобы встретиться, обсудить и провести переговоры с японскими компаниями, чтобы у нас был конкретный результат этой конференции. И по этому поводу посольство Японии уже участвует в очень активном поиске бизнес-партнеров", - рассказал посол.

По словам Кунинори, Япония планирует привезти в Киев бизнес-миссию и пригласить аналогичную миссию со стороны Украины в Токио. Усилия обеих стран приведут к конкретным результатам после встречи лидеров в начале следующего года.

В каких технологиях заинтересована Япония

"Есть много областей, которые нас интересуют. Например, мы хотели бы узнать больше об украинских IT-приложениях", - заявил посол.

В частности, посол отметил:

  • "Дія";
  • Медицинскую промышленность, поскольку в Украине сейчас гораздо выше потребность в медицинских услугах;
  • производство БпЛА военного и гражданского назначения.
  • Энергетический сектор, поскольку в Украине есть известные на международном уровне компании, такие как Нафтогаз, Укрэнерго, Энергоатом и ДТЭК.

"Я думаю, что японские компании, связанные с энергетикой, имеют много возможностей, таких как инвестиции, совместные исследования и разработки, производство генераторов, трансформаторов и ядерные технологии", - пояснил посол.

Помощь Украине от Японии

Япония является одним из главных союзников Украины, который выступил с поддержкой нашей страны в начале полномасштабного вторжения России.

7 октября Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. В частности наши страны будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
Эксперты ISW объяснили, что означает "отмена" отхода россиян в Херсонской области
Эксперты ISW объяснили, что означает "отмена" отхода россиян в Херсонской области
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом