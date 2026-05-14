Дія.AI тепер у смартфоні: ШІ-агент допоможе сплатити штрафи та отримати витяги

16:14 14.05.2026 Чт
2 хв
Алгоритм консультує користувачів у режимі чату
aimg Ольга Завада
Дія.AI проходить бета-тестування у мобільному додатку (фото: РБК-Україна)

Національний ШІ-асистент Дія.AI тепер доступний безпосередньо у мобільному застосунку. Алгоритм пропонує користувачам швидку оплату штрафів та автоматичне формування витягів через чат.

Які послуги вже доступні у чаті

Тепер через ШІ-агента можна оформити:

Витяг про місце проживання дорослого: достатньо написати у чат "мені потрібен витяг", і система сформує документ за лічені хвилини без пошуку в меню.

Витяг про місце проживання дитини: батьки можуть одержати необхідний документ миттєво через простий запит у чаті.

Сплата штрафів ПДР: асистент не лише автоматично сповіщає про отриманий штраф у чаті, а й одразу надає пряме посилання на його сплату.

Технологічне ядро від Google

Масштабування проєкту стало можливим завдяки партнерству Міністерства цифрової трансформації та компанії Google.

Технологічним ядром сервісу стала модель Gemini, розгорнута на платформі Vertex AI.

Можливості моделі: використання Gemini дозволяє асистенту розуміти складні контексти, спілкуватися "людяно" та добирати послуги під конкретні життєві ситуації користувача.

Безпека даних: персональна інформація обробляється виключно у захищеному периметрі Дії та не потрапляє до загальної моделі навчання Gemini.

Захист: конфіденційність залишається пріоритетом, а всі дані захищені згідно з державними стандартами безпеки.

Інтерфейс Дія.AI у мобільному застосунку (скриншот: додаток Дія)

Як долучитися до тестування

Зараз ШІ-агент працює у режимі відкритого бета-тестування.

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

  • Оновити застосунок Дія до останньої версії.
  • Натиснути на іконку Дія.AI.
  • Написати свій запит або проблему безпосередньо у чат.
