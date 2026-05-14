Дія.AI теперь в смартфоне: ИИ-агент поможет оплатить штрафы и получить выписки

Национальный ИИ-ассистент Дія.AI теперь доступен непосредственно в мобильном приложении. Алгоритм предлагает пользователям быструю оплату штрафов и автоматическое формирование выписок через чат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на портал Дія.
Теперь через ИИ-агента можно оформить:
Выпискуо месте проживания взрослого: достаточно написать в чат "мне нужна выписка", и система сформирует документ за считанные минуты без поиска в меню.
Выписка о месте проживания ребенка: родители могут получить необходимый документ мгновенно через простой запрос в чате.
Оплата штрафов ПДД: ассистент не только автоматически сообщает о полученном штрафе в чате, но и сразу предоставляет прямую ссылку на его уплату.
Масштабирование проекта стало возможным благодаря партнерству Министерства цифровой трансформации и компании Google.
Технологическим ядром сервиса стала модель Gemini, развернутая на платформе Vertex AI.
Возможности модели: использование Gemini позволяет ассистенту понимать сложные контексты, общаться "человечно" и подбирать услуги под конкретные жизненные ситуации пользователя.
Безопасность данных: персональная информация обрабатывается исключительно в защищенном периметре Дии и не попадает в общую модель обучения Gemini.
Защита: конфиденциальность остается приоритетом, а все данные защищены в соответствии с государственными стандартами безопасности.
Сейчас ИИ-агент работает в режиме открытого бета-тестирования.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: