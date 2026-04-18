Диверсия в Луганске: "АТЕШ" сорвал военную логистику оккупантов

В Луганске в результате диверсии выведена из строя подстанция, питавшая железнодорожный узел поставки военных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ ".

По данным "АТЭШ", их агент проник на объект и вывел из строя электротрансформатор. В результате произошел пожар, который охватил оборудование подстанции.

"Пожар охватил трансформаторное оборудование - восстановление займет несколько недель", - отметили в движении.

В "АТЭШ" утверждают, что подстанция обеспечивала электропитание железнодорожного узла, через который осуществлялись поставки военных грузов.

"Подстанция питала железнодорожный узел, через который круглосуточно проходили эшелоны с техникой и боекомплектом", - говорится в сообщении.

По словам партизан, в результате диверсии возникли задержки в снабжении российских подразделений, в частности на Лиманском и Константиновском направлениях.

"Теперь оккупанты вынуждены перестраивать логистику и искать обходные пути. Удар за ударом мы уничтожим путинскую систему изнутри", - подытожили в движении.

Другие диверсии "АТЕШ"

В начале марта партизаны движения "АТЕШ" заявляли о диверсиях на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была одним из ключевых маршрутов поставки российских войск на передовую.

Также агенты движения проводили операцию под Севастополем, приуроченную ко "Дню сопротивления оккупации Крыма", во время которой вывели из строя объекты связи, которые, по их данным, влияли на работу украинских дронов.