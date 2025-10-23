Диверсія "Атеш" на залізниці в Чувашії: як це вплинуло на логістику окупантів

Диверсії руху "Атеш"

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії та порушуючи логістику окупантів.

Так, 19 жовтня учасники підпілля паралізували систему управління окупантів у прикордонній зоні Брянська всього в 100 км від кордону з Україною. Тоді була виведена із ладу вишка, що забезпечує координацію окупаційних військ і прикордонних підрозділів.

На тиждень раніше, 12 жовтня, вони провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області, завдяки чому було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.

Агенти "Атеш" зазначають, що збій у роботі вузла створив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань.

У вересні агенти "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет для потреб армії РФ.