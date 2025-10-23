Диверсии движения "Атеш"

Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии и нарушая логистику оккупантов.

Так, 19 октября участники подполья парализовали систему управления оккупантов в приграничной зоне Брянска всего в 100 км от границы с Украиной. Тогда была выведена из строя вышка, обеспечивающая координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.

Неделей ранее, 12 октября, они провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.

Агенты "Атеш" отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.

В сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет для нужд армии РФ.