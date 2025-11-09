Диверсія "Атеш" на залізничних колія біля Сімферополя: що вийшло з ладу в окупантів

Повідомляється, що учасники руху успішною диверсією на залізничних коліях у районі Сімферополя завдали удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.

"Рух "Атеш" продовжує систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога. Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися безпечно", - ідеться у повідомленні.