Диверсія "Атеш" на залізничних колія біля Сімферополя: що вийшло з ладу в окупантів

Партизани руху "Атеш" провели диверсію на залізничних коліях у районі окупованого Сімферополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "Атеш" у Telegram.
Повідомляється, що учасники руху успішною диверсією на залізничних коліях у районі Сімферополя завдали удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.
У результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.
"Рух "Атеш" продовжує систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога. Навіть у глибокому тилу в Криму окупанти не можуть почуватися безпечно", - ідеться у повідомленні.
Як відомо, українські партизани "Атеш" ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.
Четвертого листопада РБК-Україна писало про виведення з ладу вежі зв'язку окупантів у Курську.
Як пояснили у русі, удар по об’єкту критичної інфраструктури миттєво паралізував роботу військового зв’язку та передачу оперативних даних у Курській області, яка є одним із ключових прикордонних регіонів РФ.
У вересні агенти "Атеш" підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до заводу з виготовлення ракет. Підприємство виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, беспілотники та іншу військову техніку.
У жовтні партизани порушили графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом у Ростовській області.
На початку листопада партизани "Атеш" спалили військову вантажівку росіян, щоб зірвати відправлення до Покровська.