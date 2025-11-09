Диверсия "Атеш" на железнодорожных путях возле Симферополя: что вышло из строя у оккупантов

Сообщается, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

"Движение "Атеш" продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно", - говорится в сообщении.