Диверсия "Атеш" на железнодорожных путях возле Симферополя: что вышло из строя у оккупантов

Партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожных путях в районе оккупированного Симферополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.
Сообщается, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.
В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.
"Движение "Атеш" продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно", - говорится в сообщении.
Как известно, украинские партизаны "Атеш" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Четвертого ноября РБК-Украина писало о выводе из строя башни связи оккупантов в Курске.
Как пояснили в движении, удар по объекту критической инфраструктуры мгновенно парализовал работу военной связи и передачу оперативных данных в Курской области, которая является одним из ключевых приграничных регионов РФ.
В сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.
В октябре партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.
В начале ноября партизаны "Атеш" сожгли военный грузовик россиян, чтобы сорвать отправку в Покровск.