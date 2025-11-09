RU

Диверсия "Атеш" на железнодорожных путях возле Симферополя: что вышло из строя у оккупантов

Иллюстративное фото: взрыв на железной дороге (Telegram Максима Козицкого)
Автор: Марина Балабан

Партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожных путях в районе оккупированного Симферополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Атеш" в Telegram.

Сообщается, что участники движения успешной диверсией на железнодорожных путях в районе Симферополя нанесли удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

 

"Движение "Атеш" продолжает систематически разрушать транспортную инфраструктуру врага. Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя безопасно", - говорится в сообщении.

 

Диверсии движения "Атеш"

Как известно, украинские партизаны "Атеш" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Четвертого ноября РБК-Украина писало о выводе из строя башни связи оккупантов в Курске.

Как пояснили в движении, удар по объекту критической инфраструктуры мгновенно парализовал работу военной связи и передачу оперативных данных в Курской области, которая является одним из ключевых приграничных регионов РФ.

В сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

В октябре партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.

В начале ноября партизаны "Атеш" сожгли военный грузовик россиян, чтобы сорвать отправку в Покровск.

