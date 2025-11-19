До диверсій на залізниці у Польщі можуть бути причетні ще чотири українці, - ЗМІ

Диверсії на залізниці у Польщі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі в період з 15 до 17 листопада було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії №7 на відрізку Варшава Східня - Дорогуськ.

У Польщі виявили пошкоджену залізничну колію на ключовому напрямку, що веде до кордону з Україною. Машиніст помітив ушкодження інфраструктури неподалік станції PKP Mika в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства.

Прем’єр Дональд Туск пізніше підтвердив, що колії на маршруті Варшава–Люблін, яким надходить допомога Україні, були зруйновані внаслідок підриву. В "Укрзалізниці" уточнили: за інформацією польської сторони, на цій ділянці спрацював вибуховий пристрій, що спричинив пошкодження полотна.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.

На цьому тлі польські правоохоронці почали розслідування. Вони підозрюють, що теракти були здійснені в інтересах іноземної розвідки.

Також повідомлялось, що влада Польщі вимагатиме, щоб Білорусь затримала і видала їм підозрюваних у підриві залізниці. Один із підозрюваних ще в травні був засуджений судом у Львові за диверсії на території України. Другий є уродженцем Донецької області, раніше він працював у прокуратурі.

Сьогодні стало відомо, що Польща планує закрити останнє російське консульство через вибухи на залізниці вже у найближчі кілька днів.