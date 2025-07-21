С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы "увеличить" зарплату

Некоторые украинцы, воспитывающие двух или более несовершеннолетних детей, могут получить важную государственную помощь - налоговую социальную льготу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Что такое налоговая социальная льгота

Налоговая льгота - это государственная помощь семьям с детьми.

"Если у вас двое или больше детей до 18 лет, часть зарплаты не облагается налогом", - объяснили украинцам.

Это означает, что "на руки" можно получить большую сумму денег.

Что такое налоговая льгота (инфографика: kmu.gov.ua)

Кто имеет право на такую льготу

Право на налоговую льготу имеют те из граждан:

которые имеют двух или более детей в возрасте до 18 лет;

чья зарплата не превышает 4240 гривен на одного ребенка.

Например, если человек воспитывает двоих детей, зарплата должна быть до 8480 гривен в месяц.

Такая льгота действует только для одного из родителей и только на одном месте работы.

Кто имеет право на льготу (инфографика: kmu.gov.ua)

Какую сумму налога можно уменьшить

В 2025 году для каждого ребенка можно уменьшить налогооблагаемый доход на 1514 гривен в месяц.

Следовательно, если детей двое - отсчитывается 3028 гривен ежемесячно. Если трое - 4542 гривен каждый месяц.

Какую сумму налога можно уменьшить (инфографика: kmu.gov.ua)

Как воспользоваться налоговой льготой

Для того чтобы воспользоваться налоговой льготой, необходимо:

подать соответствующее заявление своему работодателю;

приложить копию свидетельства о рождении ребенка/детей (или документы об установлении отцовства);

приложить копию решения органа опеки - если лицо является опекуном или попечителем.

Льгота начинает действовать со дня подачи заявления и документов работодателю и сохраняется до конца года, в котором ребенку исполнится 18 лет.

Как воспользоваться льготой (инфографика: kmu.gov.ua)

Таким образом, если ваша зарплата составляет, например, 8000 гривен и вы имеете двух детей до 18 лет - льгота составит 3028 гривен.

После получения льготы налог придется уплатить только с 4927 гривен зарплаты.

"Если воспитываете двух или более детей - воспользуйтесь правом платить меньше налога на доходы физических лиц", - подытожили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.

Пример использования льготы (инфографика: kmu.gov.ua)