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С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы "увеличить" зарплату

Понедельник 21 июля 2025 07:30
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С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы "увеличить" зарплату Налоговая социальная льгота помогает некоторым семьям с детьми (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые украинцы, воспитывающие двух или более несовершеннолетних детей, могут получить важную государственную помощь - налоговую социальную льготу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Что такое налоговая социальная льгота

Налоговая льгота - это государственная помощь семьям с детьми.

"Если у вас двое или больше детей до 18 лет, часть зарплаты не облагается налогом", - объяснили украинцам.

Это означает, что "на руки" можно получить большую сумму денег.

С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы &quot;увеличить&quot; зарплатуЧто такое налоговая льгота (инфографика: kmu.gov.ua)

Кто имеет право на такую льготу

Право на налоговую льготу имеют те из граждан:

  • которые имеют двух или более детей в возрасте до 18 лет;
  • чья зарплата не превышает 4240 гривен на одного ребенка.

Например, если человек воспитывает двоих детей, зарплата должна быть до 8480 гривен в месяц.

Такая льгота действует только для одного из родителей и только на одном месте работы.

С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы &quot;увеличить&quot; зарплатуКто имеет право на льготу (инфографика: kmu.gov.ua)

Какую сумму налога можно уменьшить

В 2025 году для каждого ребенка можно уменьшить налогооблагаемый доход на 1514 гривен в месяц.

Следовательно, если детей двое - отсчитывается 3028 гривен ежемесячно. Если трое - 4542 гривен каждый месяц.

С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы &quot;увеличить&quot; зарплатуКакую сумму налога можно уменьшить (инфографика: kmu.gov.ua)

Как воспользоваться налоговой льготой

Для того чтобы воспользоваться налоговой льготой, необходимо:

  • подать соответствующее заявление своему работодателю;
  • приложить копию свидетельства о рождении ребенка/детей (или документы об установлении отцовства);
  • приложить копию решения органа опеки - если лицо является опекуном или попечителем.

Льгота начинает действовать со дня подачи заявления и документов работодателю и сохраняется до конца года, в котором ребенку исполнится 18 лет.

С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы &quot;увеличить&quot; зарплатуКак воспользоваться льготой (инфографика: kmu.gov.ua)

Таким образом, если ваша зарплата составляет, например, 8000 гривен и вы имеете двух детей до 18 лет - льгота составит 3028 гривен.

После получения льготы налог придется уплатить только с 4927 гривен зарплаты.

"Если воспитываете двух или более детей - воспользуйтесь правом платить меньше налога на доходы физических лиц", - подытожили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.

С детьми - меньше налогов? Какую льготу могут получить родители, чтобы &quot;увеличить&quot; зарплатуПример использования льготы (инфографика: kmu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые категории граждан Украины имеют право получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, и объясняли, как ее получить.

Кроме того, глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, будет ли в Украине новое повышение налогов.

Читайте также, как получателям субсидий и льготникам узнать размер выплат после недавнего перерасчета.

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