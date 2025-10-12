Дитина загинула в храмі: Зеленський підсумував тиждень обстрілів України

Президент відзначив, що протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами й в багатьох навіть зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Як зауважив Зеленський, Росія продовжує повітряний терор українських міст і громад, посилює удари по енергетиці.

"Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі. Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів", - додав він.

Як зазначив президент, наразі всюди, де потрібно, служби продовжують ліквідувати наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи, допомагають усім людям.

"Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим. Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску", - відмітив він.

Водночас Зеленський наголосив, що санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, - все має залишатися на столі.

"І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував він.