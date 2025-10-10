ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Лівий берег Києва знову зі світлом після російської атаки, - ДТЕК

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 22:42
UA EN RU
Лівий берег Києва знову зі світлом після російської атаки, - ДТЕК Фото: на лівому березі Києва відновили світло після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На лівому березі Києва відновили електропостачання після масованої атаки Росії в ніч на 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Лівий берег знову зі світлом після обстрілів", - повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що енергетики продовжують працювати, поки не повернуть світло в кожну родину.

Обстріл енергетики 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині.

Через атаку на Київ лівий берег міста залишився без світла та води. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Електроенергія Війна в Україні Атака дронів Відключеня світла
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить