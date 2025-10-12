Ребенок погиб в храме: Зеленский подытожил неделю обстрелов Украины

Президент отметил, что в течение этой недели многие регионы Украины находились под обстрелами и во многих даже сейчас звучит воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Как отметил Зеленский, Россия продолжает воздушный террор украинских городов и общин, усиливает удары по энергетике.

"Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей. Вчера в Константиновке авиабомбой был убит ребенок в храме. Всего только за эту неделю против Украины применили более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов", - добавил он.

Как отметил президент, сейчас везде, где нужно, службы продолжают ликвидировать последствия ударов, ведут ремонтные работы, помогают всем людям.

"Важно, чтобы руководители на местах обеспечили надлежащую поддержку пострадавшим. Москва позволяет себе эскалацию ударов и откровенно пользуется тем, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке. Именно поэтому нельзя позволять никакого ослабления давления", - отметил он.

В то же время Зеленский отметил, что санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, - все должно оставаться на столе.

"И именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил он.