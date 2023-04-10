"Діти війни". В Україні запустили Telegram-канал з даними про постраждалих неповнолітніх

В Україні з'явився Telegram-канал державного порталу "Діти війни" з даними про постраждалих, зниклих та депортованих неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Зазначимо, що "Діти війни" - це онлайн-платформа з узагальненими даними про кількість дітей, які постраждали внаслідок російської агресії проти України. На порталі також постійно оновлюють кількісні показники щодо дітей, яких вдалося розшукати й повернути додому.

Статистичні дані на портал надають:

Національна поліція - про зниклих і знайдених дітей;

Офіс генерального прокурора - про дітей, які були поранені чи загинули;

Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції - про депортованих і повернутих в Україну дітей.

Тепер читати новини за цією тематикою можна у Telegram-каналі порталу.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що росіяни використовують спецслужби, аби перешкоджати поверненню викрадених українських дітей.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан також закликав РФ повернути викрадених дітей до України.

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